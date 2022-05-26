https://ria.ru/20220526/biznes-1790853781.html

Мишустин призвал сформировать комфортную среду для бизнеса

Мишустин призвал сформировать комфортную среду для бизнеса - РИА Новости, 26.05.2022

Мишустин призвал сформировать комфортную среду для бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что после введения санкций в отношении России необходимо сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок и... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:30

2022-05-26T14:30

2022-05-26T15:10

михаил мишустин

экономика

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ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что после введения санкций в отношении России необходимо сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок и бюрократизма, к такому принципу работы глава правительства призвал все уровни власти."Нам необходимо сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок, без бюрократизма и это не какие-то красивые слова, а тот принцип работы, к которому я призываю представителей органов власти всех уровней", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП в четверг.

https://ria.ru/20220526/biznes-1790852269.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил мишустин, экономика