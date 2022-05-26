https://ria.ru/20220526/biznes-1790853781.html
Мишустин призвал сформировать комфортную среду для бизнеса
Мишустин призвал сформировать комфортную среду для бизнеса - РИА Новости, 26.05.2022
Мишустин призвал сформировать комфортную среду для бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что после введения санкций в отношении России необходимо сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок и... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:30
2022-05-26T14:30
2022-05-26T15:10
михаил мишустин
экономика
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что после введения санкций в отношении России необходимо сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок и бюрократизма, к такому принципу работы глава правительства призвал все уровни власти."Нам необходимо сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок, без бюрократизма и это не какие-то красивые слова, а тот принцип работы, к которому я призываю представителей органов власти всех уровней", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП в четверг.
https://ria.ru/20220526/biznes-1790852269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика
14:30 26.05.2022 (обновлено: 15:10 26.05.2022)
Мишустин призвал сформировать комфортную среду для бизнеса
Мишустин призвал власти сформировать комфортную среду для бизнеса без бюрократизма