https://ria.ru/20220526/biznes-1790852269.html
Путин призвал государственные органы не мешать бизнесу
Путин призвал государственные органы не мешать бизнесу - РИА Новости, 26.05.2022
Путин призвал государственные органы не мешать бизнесу
Государство, оставляя за собой право контроля за бизнесом, особенно в сфере здоровья граждан, должно разбюрокрачивать надзорную деятельность, помогать и не... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:23
2022-05-26T14:23
2022-05-26T14:33
россия
экономика
владимир путин
борис титов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Государство, оставляя за собой право контроля за бизнесом, особенно в сфере здоровья граждан, должно разбюрокрачивать надзорную деятельность, помогать и не мешать предпринимателям, заявил президент РФ Владимир Путин."Задачи государства - разбюрокрачивать всю эту (контрольно-надзорную) деятельность, помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, все-таки уменьшать эту нагрузку", - сказал Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.Омбудсмен на это ответил, что проверок в последнее время стало меньше, при этом "не стало хуже", и права людей по-прежнему защищены. "Должно быть лучше", - сказал на это президент."В современных условиях, наоборот, ответ на все, что происходит вовне, ответ на внешнее давление - это расширение зоны свободы", - также подчеркнул он.Президент пообещал, что в этом направлении государство и будет двигаться, "аккуратно, чтобы не наносить ущерба обществу, гражданам".
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, экономика, владимир путин, борис титов
14:23 26.05.2022 (обновлено: 14:33 26.05.2022)
Путин призвал государственные органы не мешать бизнесу
Президент Путин заявил, что государство должно помогать предпринимателям, а не мешать им
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Государство, оставляя за собой право контроля за бизнесом, особенно в сфере здоровья граждан, должно разбюрокрачивать надзорную деятельность, помогать и не мешать предпринимателям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Задачи государства - разбюрокрачивать всю эту (контрольно-надзорную) деятельность, помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, все-таки уменьшать эту нагрузку", - сказал Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым
.
Омбудсмен на это ответил, что проверок в последнее время стало меньше, при этом "не стало хуже", и права людей по-прежнему защищены. "Должно быть лучше", - сказал на это президент.
"В современных условиях, наоборот, ответ на все, что происходит вовне, ответ на внешнее давление - это расширение зоны свободы", - также подчеркнул он.
Президент пообещал, что в этом направлении государство и будет двигаться, "аккуратно, чтобы не наносить ущерба обществу, гражданам".