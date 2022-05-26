https://ria.ru/20220526/biznes-1790852269.html

Путин призвал государственные органы не мешать бизнесу

Путин призвал государственные органы не мешать бизнесу - РИА Новости, 26.05.2022

Путин призвал государственные органы не мешать бизнесу

Государство, оставляя за собой право контроля за бизнесом, особенно в сфере здоровья граждан, должно разбюрокрачивать надзорную деятельность, помогать и не... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:23

2022-05-26T14:23

2022-05-26T14:33

россия

экономика

владимир путин

борис титов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702052_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_38999d63b16f4b9a5508ccf4473bc891.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Государство, оставляя за собой право контроля за бизнесом, особенно в сфере здоровья граждан, должно разбюрокрачивать надзорную деятельность, помогать и не мешать предпринимателям, заявил президент РФ Владимир Путин."Задачи государства - разбюрокрачивать всю эту (контрольно-надзорную) деятельность, помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, все-таки уменьшать эту нагрузку", - сказал Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.Омбудсмен на это ответил, что проверок в последнее время стало меньше, при этом "не стало хуже", и права людей по-прежнему защищены. "Должно быть лучше", - сказал на это президент."В современных условиях, наоборот, ответ на все, что происходит вовне, ответ на внешнее давление - это расширение зоны свободы", - также подчеркнул он.Президент пообещал, что в этом направлении государство и будет двигаться, "аккуратно, чтобы не наносить ущерба обществу, гражданам".

https://ria.ru/20220526/razvitie-1790852145.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин, борис титов