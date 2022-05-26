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В Биробиджане "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось - РИА Новости, 26.05.2022
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В Биробиджане "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось
В Биробиджане "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось - РИА Новости, 26.05.2022
В Биробиджане "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось
Школы Биробиджана снова "заминировали", но проходящий в четверг единый государственный экзамен (ЕГЭ) не сорвали, сообщил мэр города Максим Семенов. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T03:52
2022-05-26T03:52
происшествия
биробиджан
россия
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ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Школы Биробиджана снова "заминировали", но проходящий в четверг единый государственный экзамен (ЕГЭ) не сорвали, сообщил мэр города Максим Семенов.В понедельник, 23 мая, был сорван ОГЭ по математике у девятиклассников, госэкзамен был перенесен на следующий день."Поэтому было принято решение сотрудниками полиции перед началом ОГЭ и ЕГЭ проверять здания. Сегодня в гимназии № 1 и школе № 5 проходит ЕГЭ у 11-классников. Рано утром полностью были обследованы специалистами здания этих образовательных учреждений, ничего обнаружено не было", - сообщил мэр.Сообщения о "минировании" школ, детсадов и мэрии в ЕАО в этом году уже поступали неоднократно. Ни одно из них не подтвердилось. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, биробиджан, россия
03:52 26.05.2022
 
В Биробиджане "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось

Мэр Биробиджана Семенов: в городе снова "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Школы Биробиджана снова "заминировали", но проходящий в четверг единый государственный экзамен (ЕГЭ) не сорвали, сообщил мэр города Максим Семенов.
"В управление образования мэрии Биробиджана поступило сообщение о минировании школ города. Работники образовательных учреждений передали информацию о происшествии заинтересованным службам. В учреждениях образования прошла эвакуация. На место выехали взрывотехники и кинологи", - написал Семенов в Telegram.
В понедельник, 23 мая, был сорван ОГЭ по математике у девятиклассников, госэкзамен был перенесен на следующий день.
"Поэтому было принято решение сотрудниками полиции перед началом ОГЭ и ЕГЭ проверять здания. Сегодня в гимназии № 1 и школе № 5 проходит ЕГЭ у 11-классников. Рано утром полностью были обследованы специалистами здания этих образовательных учреждений, ничего обнаружено не было", - сообщил мэр.
Сообщения о "минировании" школ, детсадов и мэрии в ЕАО в этом году уже поступали неоднократно. Ни одно из них не подтвердилось. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Ученики в аудитории перед началом ЕГЭ по химии в Центре образования No 8 в Туле - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
02:00
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
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