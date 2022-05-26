https://ria.ru/20220526/birobidzhan-1790756281.html

В Биробиджане "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось

В Биробиджане "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось - РИА Новости, 26.05.2022

В Биробиджане "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось

Школы Биробиджана снова "заминировали", но проходящий в четверг единый государственный экзамен (ЕГЭ) не сорвали, сообщил мэр города Максим Семенов. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T03:52

2022-05-26T03:52

2022-05-26T03:52

происшествия

биробиджан

россия

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ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Школы Биробиджана снова "заминировали", но проходящий в четверг единый государственный экзамен (ЕГЭ) не сорвали, сообщил мэр города Максим Семенов.В понедельник, 23 мая, был сорван ОГЭ по математике у девятиклассников, госэкзамен был перенесен на следующий день."Поэтому было принято решение сотрудниками полиции перед началом ОГЭ и ЕГЭ проверять здания. Сегодня в гимназии № 1 и школе № 5 проходит ЕГЭ у 11-классников. Рано утром полностью были обследованы специалистами здания этих образовательных учреждений, ничего обнаружено не было", - сообщил мэр.Сообщения о "минировании" школ, детсадов и мэрии в ЕАО в этом году уже поступали неоднократно. Ни одно из них не подтвердилось. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220526/ege-1790355773.html

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Максим Горбачев

происшествия, биробиджан, россия