В Биробиджане "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось
Мэр Биробиджана Семенов: в городе снова "заминировали" школы, но сорвать ЕГЭ не удалось
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Школы Биробиджана снова "заминировали", но проходящий в четверг единый государственный экзамен (ЕГЭ) не сорвали, сообщил мэр города Максим Семенов.
"В управление образования мэрии Биробиджана поступило сообщение о минировании школ города. Работники образовательных учреждений передали информацию о происшествии заинтересованным службам. В учреждениях образования прошла эвакуация. На место выехали взрывотехники и кинологи", - написал Семенов в Telegram.
В понедельник, 23 мая, был сорван ОГЭ по математике у девятиклассников, госэкзамен был перенесен на следующий день.
"Поэтому было принято решение сотрудниками полиции перед началом ОГЭ и ЕГЭ проверять здания. Сегодня в гимназии № 1 и школе № 5 проходит ЕГЭ у 11-классников. Рано утром полностью были обследованы специалистами здания этих образовательных учреждений, ничего обнаружено не было", - сообщил мэр.
Сообщения о "минировании" школ, детсадов и мэрии в ЕАО в этом году уже поступали неоднократно. Ни одно из них не подтвердилось. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.