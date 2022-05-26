https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790985460.html

Глава СК Белоруссии считает бессмысленными запросы о выдаче оппозиционеров

Глава СК Белоруссии считает бессмысленными запросы о выдаче оппозиционеров - РИА Новости, 26.05.2022

Глава СК Белоруссии считает бессмысленными запросы о выдаче оппозиционеров

Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что на данный момент нецелесообразно повторять запросы в страны ЕС о выдаче лидеров... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:11

2022-05-26T22:11

2022-05-26T22:23

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следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что на данный момент нецелесообразно повторять запросы в страны ЕС о выдаче лидеров выехавшей из республики оппозиции, включая экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую."Требовать еще их выдачи… На сегодняшний день, может быть, и нецелесообразно, но в будущем, я думаю, все-таки каждый ответит за то, что совершил. Направлять просьбы, просить, чтобы нам выдали – какой смысл?" - сказал глава СК в интервью телеканалу ОНТ, отвечая на вопрос о планах белорусских правоохранителей вновь требовать выдачи у Литвы и Польши лидеров оппозиции, включая Тихановскую, после полученного от них отказа.Вместе с тем Гора отметил, что все люди, которые совершают преступления, должны понести ответственность за свои деяния. "Нужны ли они нам? Они никому не нужны, но ответственность они должны понести… Это люди, которые работали на те страны, где они сейчас находятся", - сказал он."Если нам идет ответ об отказе выдачи с формулировкой "выдача будет противоречить интересам" той же Литвы и "будет угрозой национальной безопасности", значит, если они нам выдадут, то (оппозиционеры – ред.) нам расскажут что-то такое, что будет действительно угрозой национальной безопасности Литвы", - продолжил глава СК.Он также рассказал, что СК поддерживает рассматриваемый парламентом законопроект о возможности заочного производства уголовных дел в отношении лиц, находящихся вне Белоруссии, и, как следствие, их заочного осуждения и применения к ним мер по специальной конфискации. "Я вижу, что в этих уголовных делах 100% оснований для того, чтобы людей признавать виновными в совершении преступлений и чтобы наступали юридически значимые последствия. С точки зрения справедливости, просто не правильно, если эти дела будут просто пылиться … люди, сбежавшие, эти беглые, продолжают свою преступную деятельность", - сказал Гора.Глава СК подчеркнул, что "призывы (выехавших за рубеж оппозиционеров – ред.) к санкциям, призывы к срыву спортивных мероприятий, к изоляции нашей страны несут кроме имиджевого и морального ущерба нашему государству еще и финансовые потери". "Эти цифры абсолютно не маленькие. У этих людей осталась здесь недвижимость, осталось имущество. Почему не обратить это имущество в доход государства, хотя бы частично, чтобы покрыть тот ущерб, который нанесен нашей стране? Это нужно делать обязательно", - продолжил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявлял, что уголовное преследование лидеров оппозиции Валерия Цепкало, Светланы Тихановской, Павла Латушко и других оппозиционеров, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.

https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790875924.html

https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790849135.html

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в мире, литва, польша, следственный комитет россии (ск рф)