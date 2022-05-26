https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790914908.html
Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности
Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности - РИА Новости, 26.05.2022
Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности
Россия и Белоруссия договорились активизировать сотрудничество по информационной безопасности, в том числе в рамках ООН, сообщается на сайте МИД РФ по итогам... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:28
2022-05-26T17:28
2022-05-26T17:28
москва
минск
оон
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились активизировать сотрудничество по информационной безопасности, в том числе в рамках ООН, сообщается на сайте МИД РФ по итогам профильных межмидовских консультаций."В Москве прошли российско-белорусские межмидовские консультации по международной информационной безопасности (МИБ) по линии профильных департаментов... Стороны пришли к общему мнению о необходимости укрепления взаимодействия в рамках данного профильного механизма под эгидой ООН с прицелом на достижение конкретных практических результатов", - говорится в сообщении.В ходе консультаций стороны также подчеркнули необходимость выстраивания практического межведомственного диалога по международной информационной безопасности между государствами-членами ОДКБ.Следующие профильные межмидовские консультации пройдут в 2023 году в Минске, сообщили в российском министерстве.
https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789623386.html
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790838050.html
москва
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минск, оон, одкб
Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности
Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности