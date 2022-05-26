https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790914908.html

Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности

Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности - РИА Новости, 26.05.2022

Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности

Россия и Белоруссия договорились активизировать сотрудничество по информационной безопасности, в том числе в рамках ООН, сообщается на сайте МИД РФ по итогам... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:28

2022-05-26T17:28

2022-05-26T17:28

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились активизировать сотрудничество по информационной безопасности, в том числе в рамках ООН, сообщается на сайте МИД РФ по итогам профильных межмидовских консультаций."В Москве прошли российско-белорусские межмидовские консультации по международной информационной безопасности (МИБ) по линии профильных департаментов... Стороны пришли к общему мнению о необходимости укрепления взаимодействия в рамках данного профильного механизма под эгидой ООН с прицелом на достижение конкретных практических результатов", - говорится в сообщении.В ходе консультаций стороны также подчеркнули необходимость выстраивания практического межведомственного диалога по международной информационной безопасности между государствами-членами ОДКБ.Следующие профильные межмидовские консультации пройдут в 2023 году в Минске, сообщили в российском министерстве.

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789623386.html

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