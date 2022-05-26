Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790914908.html
Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности
Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности - РИА Новости, 26.05.2022
Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности
Россия и Белоруссия договорились активизировать сотрудничество по информационной безопасности, в том числе в рамках ООН, сообщается на сайте МИД РФ по итогам... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:28
2022-05-26T17:28
москва
минск
оон
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились активизировать сотрудничество по информационной безопасности, в том числе в рамках ООН, сообщается на сайте МИД РФ по итогам профильных межмидовских консультаций."В Москве прошли российско-белорусские межмидовские консультации по международной информационной безопасности (МИБ) по линии профильных департаментов... Стороны пришли к общему мнению о необходимости укрепления взаимодействия в рамках данного профильного механизма под эгидой ООН с прицелом на достижение конкретных практических результатов", - говорится в сообщении.В ходе консультаций стороны также подчеркнули необходимость выстраивания практического межведомственного диалога по международной информационной безопасности между государствами-членами ОДКБ.Следующие профильные межмидовские консультации пройдут в 2023 году в Минске, сообщили в российском министерстве.
https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789623386.html
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790838050.html
москва
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, минск, оон, одкб
17:28 26.05.2022
 
Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности

Россия и Белоруссия планируют сотрудничество по информационной безопасности

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились активизировать сотрудничество по информационной безопасности, в том числе в рамках ООН, сообщается на сайте МИД РФ по итогам профильных межмидовских консультаций.
Москве прошли российско-белорусские межмидовские консультации по международной информационной безопасности (МИБ) по линии профильных департаментов... Стороны пришли к общему мнению о необходимости укрепления взаимодействия в рамках данного профильного механизма под эгидой ООН с прицелом на достижение конкретных практических результатов", - говорится в сообщении.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 01:42Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Постпред Белоруссии при ООН увидел в санкциях Запада отголоски нацизма
В ходе консультаций стороны также подчеркнули необходимость выстраивания практического межведомственного диалога по международной информационной безопасности между государствами-членами ОДКБ.
Следующие профильные межмидовские консультации пройдут в 2023 году в Минске, сообщили в российском министерстве.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 13:38
В Раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Белоруссии
 
МоскваМинскООНОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала