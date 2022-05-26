https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790901546.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия может противостоять крупным государствам
Лукашенко заявил, что Белоруссия может противостоять крупным государствам - РИА Новости, 26.05.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссия может противостоять крупным государствам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в военном отношении вполне способна противостоять самым крупным государствам, пояснив, что в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:52
2022-05-26T16:52
2022-05-26T16:54
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в военном отношении вполне способна противостоять самым крупным государствам, пояснив, что в современных условиях исход военных действий уже не так сильно зависит от численности армии и ее военной мощи.Глава государства отметил, что белорусская армия готова при необходимости к боевым действиям. "Но еще раз подчеркиваю: горячая война - это то, что мы умеем делать и будем делать, если не дай бог придется. Информационное противоборство, которое предшествует горячей войне и сопровождает любое военное противостояние, очень важно", - сказал Лукашенко.По словам президента, принято считать, что воевать трудно с теми странами, которые имеют не только военную мощь, но и большую численность населения. Однако сегодня, подчеркнул он, исход военных действий уже не так зависит от этого фактора, как это было раньше.
https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790875924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
16:52 26.05.2022 (обновлено: 16:54 26.05.2022)
Лукашенко заявил, что Белоруссия может противостоять крупным государствам
Лукашенко: Белоруссия вполне способна противостоять самым крупным государствам
МИНСК, 26 мая – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что республика в военном отношении вполне способна противостоять самым крупным государствам, пояснив, что в современных условиях исход военных действий уже не так сильно зависит от численности армии и ее военной мощи.
"Надо воевать не числом, а умением, как когда-то говорил наш известный полководец. Это приобретает сегодня серьезную актуальность. Это говорит о том, что и такое небольшое по численности государство, как Беларусь, вполне способно противостоять самым крупным государствам", - заявил Лукашенко на совещании в минобороны в четверг в Минске. Его слова приводит агентство Белта.
Глава государства отметил, что белорусская армия готова при необходимости к боевым действиям. "Но еще раз подчеркиваю: горячая война - это то, что мы умеем делать и будем делать, если не дай бог придется. Информационное противоборство, которое предшествует горячей войне и сопровождает любое военное противостояние, очень важно", - сказал Лукашенко.
По словам президента, принято считать, что воевать трудно с теми странами, которые имеют не только военную мощь, но и большую численность населения. Однако сегодня, подчеркнул он, исход военных действий уже не так зависит от этого фактора, как это было раньше.