https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790901546.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия может противостоять крупным государствам

Лукашенко заявил, что Белоруссия может противостоять крупным государствам - РИА Новости, 26.05.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссия может противостоять крупным государствам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в военном отношении вполне способна противостоять самым крупным государствам, пояснив, что в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:52

2022-05-26T16:52

2022-05-26T16:54

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в военном отношении вполне способна противостоять самым крупным государствам, пояснив, что в современных условиях исход военных действий уже не так сильно зависит от численности армии и ее военной мощи.Глава государства отметил, что белорусская армия готова при необходимости к боевым действиям. "Но еще раз подчеркиваю: горячая война - это то, что мы умеем делать и будем делать, если не дай бог придется. Информационное противоборство, которое предшествует горячей войне и сопровождает любое военное противостояние, очень важно", - сказал Лукашенко.По словам президента, принято считать, что воевать трудно с теми странами, которые имеют не только военную мощь, но и большую численность населения. Однако сегодня, подчеркнул он, исход военных действий уже не так зависит от этого фактора, как это было раньше.

https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790875924.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, белоруссия, александр лукашенко