https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790875924.html

Белоруссия обеспокоена полетами разведывательной авиации НАТО у ее границ

Белоруссия обеспокоена полетами разведывательной авиации НАТО у ее границ - РИА Новости, 26.05.2022

Белоруссия обеспокоена полетами разведывательной авиации НАТО у ее границ

Разведывательная авиация НАТО проводит полеты у белорусских границ, изучая территорию Белоруссии, что беспокоит Минск, заявил министр обороны республики Виктор... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:35

2022-05-26T15:35

2022-05-26T15:35

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белоруссия

минск

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Разведывательная авиация НАТО проводит полеты у белорусских границ, изучая территорию Белоруссии, что беспокоит Минск, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.Глава минобороны подчеркнул, что в Минске очень пристально следят за действиями НАТО, вырабатывают "комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу этого напряжения, которое сложилось вокруг наших границ".Хренин отметил, что в Европе, недалеко от белорусских границ, проводятся учения стран НАТО, в том числе "Защитник Европы - 2022". По его словам, под его видом совершаются дополнительные маневры - всего 21 учение. Министр сказал, что все эти маневры объединены общим замыслом. Большинство военнослужащих, которые участвуют в учениях, - это военные Соединенных Штатов, уточнил он.Министр обороны также отметил, что в Белоруссии отслеживают развитие вооруженных сил в странах НАТО, включая появление новых технологий, вооружения. "Исходя из этого, мы продумываем и прогнозируем возможные риски, вызовы и угрозы для нас, вырабатываем адекватные меры противодействия", - добавил он."Мы никому не угрожаем. Мы хотим жить на своей земле, развиваться сами. Быть независимыми, самостоятельными. Вооруженные силы у нас не являются инструментом ведения войны. Это инструмент недопущения войны прежде всего", - подчеркнул Хренин.

https://ria.ru/20220526/lukashenko-1790846972.html

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минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, белоруссия, минск, европа, нато