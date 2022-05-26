Белоруссия обеспокоена полетами разведывательной авиации НАТО у ее границ
Белорусское Минобороны обеспокоено полетами разведывательной авиации НАТО у границ страны
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет белорусских ВВС летит над Беловежской пущей в Брестской области
Вертолет белорусских ВВС летит над Беловежской пущей в Брестской области. Архивное фото
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Разведывательная авиация НАТО проводит полеты у белорусских границ, изучая территорию Белоруссии, что беспокоит Минск, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
"Мы прекрасно понимаем, что все те полеты, которых происходит десятки в сутки, это - оперативное изучение территории, подготовка летчиков, которые изучают, смотрят. Нас это не может не беспокоить. Не дай бог, чтобы это стало театром военных действий в будущем", - приводит слова министра агентство Белта. По его словам, у белорусских границ ежедневно фиксируется большое количество полетов разведывательной авиации НАТО.
Хренин отметил, что в Европе, недалеко от белорусских границ, проводятся учения стран НАТО, в том числе "Защитник Европы - 2022". По его словам, под его видом совершаются дополнительные маневры - всего 21 учение. Министр сказал, что все эти маневры объединены общим замыслом. Большинство военнослужащих, которые участвуют в учениях, - это военные Соединенных Штатов, уточнил он.
Министр обороны также отметил, что в Белоруссии отслеживают развитие вооруженных сил в странах НАТО, включая появление новых технологий, вооружения. "Исходя из этого, мы продумываем и прогнозируем возможные риски, вызовы и угрозы для нас, вырабатываем адекватные меры противодействия", - добавил он.
"Мы никому не угрожаем. Мы хотим жить на своей земле, развиваться сами. Быть независимыми, самостоятельными. Вооруженные силы у нас не являются инструментом ведения войны. Это инструмент недопущения войны прежде всего", - подчеркнул Хренин.