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Белоруссия обеспокоена полетами разведывательной авиации НАТО у ее границ - РИА Новости, 26.05.2022
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Белоруссия обеспокоена полетами разведывательной авиации НАТО у ее границ
Белоруссия обеспокоена полетами разведывательной авиации НАТО у ее границ - РИА Новости, 26.05.2022
Белоруссия обеспокоена полетами разведывательной авиации НАТО у ее границ
Разведывательная авиация НАТО проводит полеты у белорусских границ, изучая территорию Белоруссии, что беспокоит Минск, заявил министр обороны республики Виктор... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:35
2022-05-26T15:35
в мире
белоруссия
минск
европа
нато
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Разведывательная авиация НАТО проводит полеты у белорусских границ, изучая территорию Белоруссии, что беспокоит Минск, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.Глава минобороны подчеркнул, что в Минске очень пристально следят за действиями НАТО, вырабатывают "комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу этого напряжения, которое сложилось вокруг наших границ".Хренин отметил, что в Европе, недалеко от белорусских границ, проводятся учения стран НАТО, в том числе "Защитник Европы - 2022". По его словам, под его видом совершаются дополнительные маневры - всего 21 учение. Министр сказал, что все эти маневры объединены общим замыслом. Большинство военнослужащих, которые участвуют в учениях, - это военные Соединенных Штатов, уточнил он.Министр обороны также отметил, что в Белоруссии отслеживают развитие вооруженных сил в странах НАТО, включая появление новых технологий, вооружения. "Исходя из этого, мы продумываем и прогнозируем возможные риски, вызовы и угрозы для нас, вырабатываем адекватные меры противодействия", - добавил он."Мы никому не угрожаем. Мы хотим жить на своей земле, развиваться сами. Быть независимыми, самостоятельными. Вооруженные силы у нас не являются инструментом ведения войны. Это инструмент недопущения войны прежде всего", - подчеркнул Хренин.
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в мире, белоруссия, минск, европа, нато
15:35 26.05.2022
 
Белоруссия обеспокоена полетами разведывательной авиации НАТО у ее границ

Белорусское Минобороны обеспокоено полетами разведывательной авиации НАТО у границ страны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет белорусских ВВС летит над Беловежской пущей в Брестской области
Вертолет белорусских ВВС летит над Беловежской пущей в Брестской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет белорусских ВВС летит над Беловежской пущей в Брестской области. Архивное фото
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Разведывательная авиация НАТО проводит полеты у белорусских границ, изучая территорию Белоруссии, что беспокоит Минск, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
"Мы прекрасно понимаем, что все те полеты, которых происходит десятки в сутки, это - оперативное изучение территории, подготовка летчиков, которые изучают, смотрят. Нас это не может не беспокоить. Не дай бог, чтобы это стало театром военных действий в будущем", - приводит слова министра агентство Белта. По его словам, у белорусских границ ежедневно фиксируется большое количество полетов разведывательной авиации НАТО.
Глава минобороны подчеркнул, что в Минске очень пристально следят за действиями НАТО, вырабатывают "комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу этого напряжения, которое сложилось вокруг наших границ".
Хренин отметил, что в Европе, недалеко от белорусских границ, проводятся учения стран НАТО, в том числе "Защитник Европы - 2022". По его словам, под его видом совершаются дополнительные маневры - всего 21 учение. Министр сказал, что все эти маневры объединены общим замыслом. Большинство военнослужащих, которые участвуют в учениях, - это военные Соединенных Штатов, уточнил он.
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Министр обороны также отметил, что в Белоруссии отслеживают развитие вооруженных сил в странах НАТО, включая появление новых технологий, вооружения. "Исходя из этого, мы продумываем и прогнозируем возможные риски, вызовы и угрозы для нас, вырабатываем адекватные меры противодействия", - добавил он.
"Мы никому не угрожаем. Мы хотим жить на своей земле, развиваться сами. Быть независимыми, самостоятельными. Вооруженные силы у нас не являются инструментом ведения войны. Это инструмент недопущения войны прежде всего", - подчеркнул Хренин.
 
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