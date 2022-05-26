Белорусское Минобороны сделает ставку на развитие сил спецопераций
Белорусское Минобороны назвало силы спецопераций основным направлением развития армии
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии. Архивное фото
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что основным направлением развития армии страны станут силы спецопераций.
"Мы по-другому начали смотреть на формы и способы применения войск. Как говорит глава государства, надо, чтобы мы, военные, видели будущую войну. Мы спрогнозировали возможные и угрозы, и, если такое не дай бог случится, войну против Республики Беларусь. Исходя из этого, мы сделали выводы и определились с направлениями. Основным направлением станет развитие сил специальных операций", - рассказал глава оборонного ведомства после совещания у главы государства по вопросам обеспечения военной безопасности. Его слова приводит агентство Sputnik.
Министр обороны отметил, что исходя из обстановки вокруг Белоруссии были уточнены направления развития вооруженных сил страны, в том числе учитывались события на Украине. Он добавил, что в белорусской армии также продолжат осваивать современные средства вооружения, изучать новые формы и способы ведения военных действий.