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Белорусское Минобороны сделает ставку на развитие сил спецопераций - РИА Новости, 26.05.2022
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Белорусское Минобороны сделает ставку на развитие сил спецопераций
Белорусское Минобороны сделает ставку на развитие сил спецопераций - РИА Новости, 26.05.2022
Белорусское Минобороны сделает ставку на развитие сил спецопераций
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что основным направлением развития армии страны станут силы спецопераций. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:08
2022-05-26T15:08
белоруссия
в мире
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что основным направлением развития армии страны станут силы спецопераций."Мы по-другому начали смотреть на формы и способы применения войск. Как говорит глава государства, надо, чтобы мы, военные, видели будущую войну. Мы спрогнозировали возможные и угрозы, и, если такое не дай бог случится, войну против Республики Беларусь. Исходя из этого, мы сделали выводы и определились с направлениями. Основным направлением станет развитие сил специальных операций", - рассказал глава оборонного ведомства после совещания у главы государства по вопросам обеспечения военной безопасности. Его слова приводит агентство Sputnik.Министр обороны отметил, что исходя из обстановки вокруг Белоруссии были уточнены направления развития вооруженных сил страны, в том числе учитывались события на Украине. Он добавил, что в белорусской армии также продолжат осваивать современные средства вооружения, изучать новые формы и способы ведения военных действий.
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белоруссия, в мире, вооруженные силы белоруссии
15:08 26.05.2022
 
Белорусское Минобороны сделает ставку на развитие сил спецопераций

Белорусское Минобороны назвало силы спецопераций основным направлением развития армии

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии. Архивное фото
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что основным направлением развития армии страны станут силы спецопераций.
"Мы по-другому начали смотреть на формы и способы применения войск. Как говорит глава государства, надо, чтобы мы, военные, видели будущую войну. Мы спрогнозировали возможные и угрозы, и, если такое не дай бог случится, войну против Республики Беларусь. Исходя из этого, мы сделали выводы и определились с направлениями. Основным направлением станет развитие сил специальных операций", - рассказал глава оборонного ведомства после совещания у главы государства по вопросам обеспечения военной безопасности. Его слова приводит агентство Sputnik.
Министр обороны отметил, что исходя из обстановки вокруг Белоруссии были уточнены направления развития вооруженных сил страны, в том числе учитывались события на Украине. Он добавил, что в белорусской армии также продолжат осваивать современные средства вооружения, изучать новые формы и способы ведения военных действий.
Военнослужащие Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 15:58
Белоруссия развернет силы специальных операций на границе с Украиной
 
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