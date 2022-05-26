https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790865897.html

Белорусское Минобороны сделает ставку на развитие сил спецопераций

Белорусское Минобороны сделает ставку на развитие сил спецопераций - РИА Новости, 26.05.2022

Белорусское Минобороны сделает ставку на развитие сил спецопераций

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что основным направлением развития армии страны станут силы спецопераций. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:08

2022-05-26T15:08

2022-05-26T15:08

белоруссия

в мире

вооруженные силы белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_247:0:2767:1417_1920x0_80_0_0_7739596e7ef560262729ff405c092ebc.jpg

МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что основным направлением развития армии страны станут силы спецопераций."Мы по-другому начали смотреть на формы и способы применения войск. Как говорит глава государства, надо, чтобы мы, военные, видели будущую войну. Мы спрогнозировали возможные и угрозы, и, если такое не дай бог случится, войну против Республики Беларусь. Исходя из этого, мы сделали выводы и определились с направлениями. Основным направлением станет развитие сил специальных операций", - рассказал глава оборонного ведомства после совещания у главы государства по вопросам обеспечения военной безопасности. Его слова приводит агентство Sputnik.Министр обороны отметил, что исходя из обстановки вокруг Белоруссии были уточнены направления развития вооруженных сил страны, в том числе учитывались события на Украине. Он добавил, что в белорусской армии также продолжат осваивать современные средства вооружения, изучать новые формы и способы ведения военных действий.

https://ria.ru/20220510/bulorussiya-1787763420.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, вооруженные силы белоруссии