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Минску предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.05.2022
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Минску предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, заявил Лукашенко
Минску предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.05.2022
Минску предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:46
2022-05-26T13:18
в мире
белоруссия
александр лукашенко
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением."Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Поясняется, что данное заявление президент сделал на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности.По словам Лукашенко, военное давление будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. Глава государства подчеркнул, что складывающаяся обстановка как никогда требует от войск быть в готовности в любую минуту, дать адекватный ответ военным поползновениям в сторону Белоруссии."Кроме того, мы должны определить основные направления дальнейшего развития нашей армии. Исходим из того, что уровень военных угроз Беларуси на перспективу будет нарастать и данные меры необходимо принимать в кратчайшие сроки", - заявил президент.Он отметил, что на совещании с руководящим составом министерства обороны была поставлена задача о проработке предложений по уточнению направлений развития вооруженных сил в современных условиях. Лукашенко попросил доложить о результатах проделанной работы.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии
12:46 26.05.2022 (обновлено: 13:18 26.05.2022)
 
Минску предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением.
"Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Поясняется, что данное заявление президент сделал на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности.
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По словам Лукашенко, военное давление будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. Глава государства подчеркнул, что складывающаяся обстановка как никогда требует от войск быть в готовности в любую минуту, дать адекватный ответ военным поползновениям в сторону Белоруссии.
"Кроме того, мы должны определить основные направления дальнейшего развития нашей армии. Исходим из того, что уровень военных угроз Беларуси на перспективу будет нарастать и данные меры необходимо принимать в кратчайшие сроки", - заявил президент.
Он отметил, что на совещании с руководящим составом министерства обороны была поставлена задача о проработке предложений по уточнению направлений развития вооруженных сил в современных условиях. Лукашенко попросил доложить о результатах проделанной работы.
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