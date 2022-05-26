12:46 26.05.2022 (обновлено: 13:18 26.05.2022)
Минску предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением.
"Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Поясняется, что данное заявление президент сделал на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности.
По словам Лукашенко, военное давление будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. Глава государства подчеркнул, что складывающаяся обстановка как никогда требует от войск быть в готовности в любую минуту, дать адекватный ответ военным поползновениям в сторону Белоруссии.
"Кроме того, мы должны определить основные направления дальнейшего развития нашей армии. Исходим из того, что уровень военных угроз Беларуси на перспективу будет нарастать и данные меры необходимо принимать в кратчайшие сроки", - заявил президент.
Он отметил, что на совещании с руководящим составом министерства обороны была поставлена задача о проработке предложений по уточнению направлений развития вооруженных сил в современных условиях. Лукашенко попросил доложить о результатах проделанной работы.