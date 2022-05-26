https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790821396.html

Минску предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, заявил Лукашенко

Минску предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.05.2022

Минску предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:46

2022-05-26T12:46

2022-05-26T13:18

в мире

белоруссия

александр лукашенко

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением."Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Поясняется, что данное заявление президент сделал на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности.По словам Лукашенко, военное давление будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. Глава государства подчеркнул, что складывающаяся обстановка как никогда требует от войск быть в готовности в любую минуту, дать адекватный ответ военным поползновениям в сторону Белоруссии."Кроме того, мы должны определить основные направления дальнейшего развития нашей армии. Исходим из того, что уровень военных угроз Беларуси на перспективу будет нарастать и данные меры необходимо принимать в кратчайшие сроки", - заявил президент.Он отметил, что на совещании с руководящим составом министерства обороны была поставлена задача о проработке предложений по уточнению направлений развития вооруженных сил в современных условиях. Лукашенко попросил доложить о результатах проделанной работы.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

https://ria.ru/20220124/belorussiya-1769227170.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии