https://ria.ru/20220526/belgorod-1790932649.html

Животных, которых оставили эвакуированные под Белгородом, кормят солдаты

Животных, которых оставили эвакуированные под Белгородом, кормят солдаты - РИА Новости, 26.05.2022

Животных, которых оставили эвакуированные под Белгородом, кормят солдаты

Эвакуированные из-под обстрелов со стороны Украины жители приграничного села Середа в Белгородской области рассказали РИА Новости, что им пришлось оставить... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:10

2022-05-26T18:10

2022-05-26T18:19

украина

шебекинский район

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/49/1508094929_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_d1755bee9ea24dbb6dcaa47f71bb6d02.jpg

ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН (Белгородская обл.), 26 мая – РИА Новости. Эвакуированные из-под обстрелов со стороны Украины жители приграничного села Середа в Белгородской области рассказали РИА Новости, что им пришлось оставить собак и кошек, но их подкармливают российские солдаты.Ребята помогаютЖители Середы после эвакуации обосновались в санатории в Шебекинском районе, в самом селе никого не осталось. Рассказывают, что были те, кто не желал уезжать до последнего."Осталось две семьи. Туда вообще не стреляли. Но однажды попало в сарай, и там была собака, и вот тогда он (хозяин – ред.) уехал. И вот тоже, семья жила на другой улице, и в их дом прямо в сарай влетел снаряд, и тогда они уехали", - рассказывает одна из жительниц села Ирина.Другая жительница Зайнаб отмечает, что у нее и у ее близких не было сомнений в том, что надо эвакуироваться. "Конечно, испугались, было страшно, детям тоже страшно было", - рассказала женщина. Она отметила, что с детьми в санатории работают психологи.Зайнаб и ее семья держала кур, коров, их забрали на ферму. А у ее подруги Фирангисы куры остались в селе, но она говорит, что их есть кому покормить. "Попросили ребят, которые там, спасибо им большое… У кого собака, у кого кошка – они помогают, подкармливают", - сказала собеседница.Фирангиса говорит, что понимает, что их увезли для их же безопасности. "Огороды успели посадить под этот грохот, а потом нас вывезли… До последнего пожилые люди не хотели уезжать, но их убедили, что там очень опасно", - говорит женщина.Вывозили под бомбежкойИрина живет в полутора километрах от границы с Украиной. Говорит, часто мимо проезжают российские военные."Солдаты останавливаются. Помогали солдатам, сигаретами помогали люди, все люди помогали чем могли", - рассказывает она.Солдаты же и помогали эвакуировать жителей Середы, в частности, сама Ирина уехала 14 мая. "Приехали за нами солдаты и забрали. Разрешалось брать все, но мы просто не успевали, бомбежка началась, начала бомбить Украина нашу сторону… Дом вроде цел, соседские дома пострадали немножко от осколков", - рассказывает женщина, отмечая, что многим пришлось "побросать" собак.Снится родной огородЛюди рассказывают, что к ним каждый день приезжают власти и держат в курсе насчет обстановки в селе – стреляли ли, какие нанесены повреждения. Люди понимают, что возвращаться опасно, да и содержанием в санатории довольны, но признаются – очень скучают по дому."Тут хорошо, тихо, но все равно домой охота, домой тянет", - говорит Зайнаб."Земли нет, тяжело", - вздыхает один из жителей села."А мне сегодня ночью сон приснился – мой огород. Я удивился, никогда не снилось, а сегодня приснилось", - отмечает его сосед.Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов говорит, что самое тяжелое в этой ситуации, что люди оторваны от своего хозяйства, чувствуют себя невостребованными. "Они всегда все выращивали сами, это труженики, люди, которые выросли на земле и без земли жизни не представляют. Но в виду сложившейся ситуации, несмотря на то, что это санаторий, их все равно тянет домой, на свою родину, на свой участок", - говорит Жданов.Он призывает людей не волноваться из-за того, что у них не будет картошки и овощей, заверяет – власти всем обеспечат.Жданов подчеркивает: пока трудно сказать, сколько средств необходимо на восстановление Середы. "Чтобы понять, нужно сначала посчитать ущерб, а сегодня въезд в поселок Середа закрыт", - говорит он. По его словам, власти займутся этим, как только станет возможно.

https://ria.ru/20220428/obstrel-1785868043.html

https://ria.ru/20220526/obstrel-1790829693.html

https://ria.ru/20220526/obstrel-1790859758.html

украина

шебекинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, шебекинский район, ситуация в днр и лнр