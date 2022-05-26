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Животных, которых оставили эвакуированные под Белгородом, кормят солдаты - РИА Новости, 26.05.2022
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Животных, которых оставили эвакуированные под Белгородом, кормят солдаты
Животных, которых оставили эвакуированные под Белгородом, кормят солдаты - РИА Новости, 26.05.2022
Животных, которых оставили эвакуированные под Белгородом, кормят солдаты
Эвакуированные из-под обстрелов со стороны Украины жители приграничного села Середа в Белгородской области рассказали РИА Новости, что им пришлось оставить... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:10
2022-05-26T18:19
украина
шебекинский район
ситуация в днр и лнр
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ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН (Белгородская обл.), 26 мая – РИА Новости. Эвакуированные из-под обстрелов со стороны Украины жители приграничного села Середа в Белгородской области рассказали РИА Новости, что им пришлось оставить собак и кошек, но их подкармливают российские солдаты.Ребята помогаютЖители Середы после эвакуации обосновались в санатории в Шебекинском районе, в самом селе никого не осталось. Рассказывают, что были те, кто не желал уезжать до последнего."Осталось две семьи. Туда вообще не стреляли. Но однажды попало в сарай, и там была собака, и вот тогда он (хозяин – ред.) уехал. И вот тоже, семья жила на другой улице, и в их дом прямо в сарай влетел снаряд, и тогда они уехали", - рассказывает одна из жительниц села Ирина.Другая жительница Зайнаб отмечает, что у нее и у ее близких не было сомнений в том, что надо эвакуироваться. "Конечно, испугались, было страшно, детям тоже страшно было", - рассказала женщина. Она отметила, что с детьми в санатории работают психологи.Зайнаб и ее семья держала кур, коров, их забрали на ферму. А у ее подруги Фирангисы куры остались в селе, но она говорит, что их есть кому покормить. "Попросили ребят, которые там, спасибо им большое… У кого собака, у кого кошка – они помогают, подкармливают", - сказала собеседница.Фирангиса говорит, что понимает, что их увезли для их же безопасности. "Огороды успели посадить под этот грохот, а потом нас вывезли… До последнего пожилые люди не хотели уезжать, но их убедили, что там очень опасно", - говорит женщина.Вывозили под бомбежкойИрина живет в полутора километрах от границы с Украиной. Говорит, часто мимо проезжают российские военные."Солдаты останавливаются. Помогали солдатам, сигаретами помогали люди, все люди помогали чем могли", - рассказывает она.Солдаты же и помогали эвакуировать жителей Середы, в частности, сама Ирина уехала 14 мая. "Приехали за нами солдаты и забрали. Разрешалось брать все, но мы просто не успевали, бомбежка началась, начала бомбить Украина нашу сторону… Дом вроде цел, соседские дома пострадали немножко от осколков", - рассказывает женщина, отмечая, что многим пришлось "побросать" собак.Снится родной огородЛюди рассказывают, что к ним каждый день приезжают власти и держат в курсе насчет обстановки в селе – стреляли ли, какие нанесены повреждения. Люди понимают, что возвращаться опасно, да и содержанием в санатории довольны, но признаются – очень скучают по дому."Тут хорошо, тихо, но все равно домой охота, домой тянет", - говорит Зайнаб."Земли нет, тяжело", - вздыхает один из жителей села."А мне сегодня ночью сон приснился – мой огород. Я удивился, никогда не снилось, а сегодня приснилось", - отмечает его сосед.Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов говорит, что самое тяжелое в этой ситуации, что люди оторваны от своего хозяйства, чувствуют себя невостребованными. "Они всегда все выращивали сами, это труженики, люди, которые выросли на земле и без земли жизни не представляют. Но в виду сложившейся ситуации, несмотря на то, что это санаторий, их все равно тянет домой, на свою родину, на свой участок", - говорит Жданов.Он призывает людей не волноваться из-за того, что у них не будет картошки и овощей, заверяет – власти всем обеспечат.Жданов подчеркивает: пока трудно сказать, сколько средств необходимо на восстановление Середы. "Чтобы понять, нужно сначала посчитать ущерб, а сегодня въезд в поселок Середа закрыт", - говорит он. По его словам, власти займутся этим, как только станет возможно.
https://ria.ru/20220428/obstrel-1785868043.html
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украина, шебекинский район, ситуация в днр и лнр
18:10 26.05.2022 (обновлено: 18:19 26.05.2022)
 
Животных, которых оставили эвакуированные под Белгородом, кормят солдаты

Животных, которых оставили эвакуированные под Белгородом, подкармливают солдаты

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН (Белгородская обл.), 26 мая – РИА Новости. Эвакуированные из-под обстрелов со стороны Украины жители приграничного села Середа в Белгородской области рассказали РИА Новости, что им пришлось оставить собак и кошек, но их подкармливают российские солдаты.

Ребята помогают

Жители Середы после эвакуации обосновались в санатории в Шебекинском районе, в самом селе никого не осталось. Рассказывают, что были те, кто не желал уезжать до последнего.
"Осталось две семьи. Туда вообще не стреляли. Но однажды попало в сарай, и там была собака, и вот тогда он (хозяин – ред.) уехал. И вот тоже, семья жила на другой улице, и в их дом прямо в сарай влетел снаряд, и тогда они уехали", - рассказывает одна из жительниц села Ирина.
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Другая жительница Зайнаб отмечает, что у нее и у ее близких не было сомнений в том, что надо эвакуироваться. "Конечно, испугались, было страшно, детям тоже страшно было", - рассказала женщина. Она отметила, что с детьми в санатории работают психологи.
Зайнаб и ее семья держала кур, коров, их забрали на ферму. А у ее подруги Фирангисы куры остались в селе, но она говорит, что их есть кому покормить. "Попросили ребят, которые там, спасибо им большое… У кого собака, у кого кошка – они помогают, подкармливают", - сказала собеседница.
Фирангиса говорит, что понимает, что их увезли для их же безопасности. "Огороды успели посадить под этот грохот, а потом нас вывезли… До последнего пожилые люди не хотели уезжать, но их убедили, что там очень опасно", - говорит женщина.

Вывозили под бомбежкой

Ирина живет в полутора километрах от границы с Украиной. Говорит, часто мимо проезжают российские военные.
"Солдаты останавливаются. Помогали солдатам, сигаретами помогали люди, все люди помогали чем могли", - рассказывает она.
Солдаты же и помогали эвакуировать жителей Середы, в частности, сама Ирина уехала 14 мая. "Приехали за нами солдаты и забрали. Разрешалось брать все, но мы просто не успевали, бомбежка началась, начала бомбить Украина нашу сторону… Дом вроде цел, соседские дома пострадали немножко от осколков", - рассказывает женщина, отмечая, что многим пришлось "побросать" собак.
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Снится родной огород

Люди рассказывают, что к ним каждый день приезжают власти и держат в курсе насчет обстановки в селе – стреляли ли, какие нанесены повреждения. Люди понимают, что возвращаться опасно, да и содержанием в санатории довольны, но признаются – очень скучают по дому.
"Тут хорошо, тихо, но все равно домой охота, домой тянет", - говорит Зайнаб.
"Земли нет, тяжело", - вздыхает один из жителей села.
"А мне сегодня ночью сон приснился – мой огород. Я удивился, никогда не снилось, а сегодня приснилось", - отмечает его сосед.
Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов говорит, что самое тяжелое в этой ситуации, что люди оторваны от своего хозяйства, чувствуют себя невостребованными. "Они всегда все выращивали сами, это труженики, люди, которые выросли на земле и без земли жизни не представляют. Но в виду сложившейся ситуации, несмотря на то, что это санаторий, их все равно тянет домой, на свою родину, на свой участок", - говорит Жданов.
Он призывает людей не волноваться из-за того, что у них не будет картошки и овощей, заверяет – власти всем обеспечат.
Жданов подчеркивает: пока трудно сказать, сколько средств необходимо на восстановление Середы. "Чтобы понять, нужно сначала посчитать ущерб, а сегодня въезд в поселок Середа закрыт", - говорит он. По его словам, власти займутся этим, как только станет возможно.
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