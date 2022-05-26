https://ria.ru/20220526/azerbaydzhan-1790904382.html
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, говорится в РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:00
2022-05-26T17:00
2022-05-26T17:00
азербайджан
в мире
россия
владимир путин
ильхам алиев
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БАКУ, 26 мая – РИА Новости. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, говорится в поздравительном послании президента России Владимира Путина азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.Текст поздравительного послания по случаю Дня независимости Азербайджана распространила пресс-служба Алиева."Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - дня независимости. Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономическом развитии. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня", - отмечается в документе.Глава российского государства отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений. По его словам, "подписанная в феврале декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов".В заключение Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания.
https://ria.ru/20220222/aliev-1774354605.html
https://ria.ru/20220222/azerbaydzhan-1774456277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, в мире, россия, владимир путин, ильхам алиев
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин
Президент Путин: Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене
БАКУ, 26 мая – РИА Новости.
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, говорится в поздравительном послании
президента России Владимира Путина азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.
Текст поздравительного послания по случаю Дня независимости Азербайджана
распространила пресс-служба Алиева.
"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - дня независимости. Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономическом развитии. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня", - отмечается в документе.
Глава российского государства отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений. По его словам, "подписанная в феврале декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов".
В заключение Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания.