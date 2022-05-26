https://ria.ru/20220526/azerbaydzhan-1790904382.html

Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин

Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022

Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин

Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, говорится в РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:00

2022-05-26T17:00

2022-05-26T17:00

азербайджан

в мире

россия

владимир путин

ильхам алиев

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БАКУ, 26 мая – РИА Новости. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, говорится в поздравительном послании президента России Владимира Путина азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.Текст поздравительного послания по случаю Дня независимости Азербайджана распространила пресс-служба Алиева."Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - дня независимости. Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономическом развитии. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня", - отмечается в документе.Глава российского государства отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений. По его словам, "подписанная в феврале декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов".В заключение Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания.

https://ria.ru/20220222/aliev-1774354605.html

https://ria.ru/20220222/azerbaydzhan-1774456277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

азербайджан, в мире, россия, владимир путин, ильхам алиев