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Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
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Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, говорится в РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:00
2022-05-26T17:00
азербайджан
в мире
россия
владимир путин
ильхам алиев
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БАКУ, 26 мая – РИА Новости. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, говорится в поздравительном послании президента России Владимира Путина азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.Текст поздравительного послания по случаю Дня независимости Азербайджана распространила пресс-служба Алиева."Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - дня независимости. Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономическом развитии. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня", - отмечается в документе.Глава российского государства отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений. По его словам, "подписанная в феврале декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов".В заключение Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания.
https://ria.ru/20220222/aliev-1774354605.html
https://ria.ru/20220222/azerbaydzhan-1774456277.html
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азербайджан, в мире, россия, владимир путин, ильхам алиев
17:00 26.05.2022
 
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире, заявил Путин

Президент Путин: Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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БАКУ, 26 мая – РИА Новости. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, говорится в поздравительном послании президента России Владимира Путина азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.
Текст поздравительного послания по случаю Дня независимости Азербайджана распространила пресс-служба Алиева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 14:53
Алиев оценил роль России в нормализации отношений Армении и Азербайджана
"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - дня независимости. Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономическом развитии. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня", - отмечается в документе.
Глава российского государства отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений. По его словам, "подписанная в феврале декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов".
В заключение Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество
 
АзербайджанВ миреРоссияВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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