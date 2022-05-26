https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

"Им нужен реванш". К чему приведут Армению беспорядки

"Им нужен реванш". К чему приведут Армению беспорядки - РИА Новости, 26.05.2022

"Им нужен реванш". К чему приведут Армению беспорядки

В Ереване уже месяц не утихают протесты — тысячи людей пытаются вынудить власти объявить досрочные парламентские выборы. Эксперты проводят параллели с 2018-м,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:00

2022-05-26T08:00

2022-05-26T10:19

в мире

никол пашинян

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Михаил Катков. В Ереване уже месяц не утихают протесты — тысячи людей пытаются вынудить власти объявить досрочные парламентские выборы. Эксперты проводят параллели с 2018-м, когда бархатную революцию возглавил действующий премьер-министр Никол Пашинян. Сейчас реванш хотят взять те, кто в тот раз проиграл.Борьба против "турка"Оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов: намерении сдать Нагорный Карабах Азербайджану и наладить отношения с Турцией, переступив через память о геноциде армян в Османской империи. По мнению противников главы правительства, после этого Армения превратится в сателлита Анкары.В начале мая протестующие разбили палаточный лагерь в Ереване на площади Франции. С тех пор каждое утро они ненадолго блокируют движение транспорта и здания государственностей власти. Днем ходят колоннами по улицам, выкрикивая антиправительственные лозунги, а вечером возвращаются на стоянку, где проводят итоговый митинг.Наиболее крупными успехами оппозиции можно признать установленный 4 мая на здании МИД флаг Нагорного Карабаха и парализованный утром 18 и 23 мая метрополитен. Кроме того, 20 мая противники Пашиняна попытались прорваться на "Армянский форум демократии", в котором среди прочих участвовали послы США и ЕС Линн Трейси и Андреа Викторин, а также президент Литвы Гитанас Науседа. При этом на мероприятие не пустили ни одного журналиста оппозиционных СМИ, из-за чего организаторов обвинили в нарушении принципов народовластия.Впрочем, за месяц никакого перелома не произошло. Оппозиция уверяет, что на митинги регулярно выходят не менее 50 тысяч человек. У сторонников премьер-министра другие данные: пять-восемь тысяч. Вместе с тем полиция задержала около полутора тысяч участников акций.Действия обеих сторон нельзя назвать жесткими: никто не пытался закидать силовиков камнями, а те, в свою очередь, не применяли водометы, газ или светошумовые гранаты.Тем не менее ереванцы признаются, что в последние дни агрессии на улицах больше — возникают конфликты. Протестующим не нравится, что их не поддерживают, горожане возмущены попытками блокировать транспорт. Оппозиция твердит: те, кто не с ними, — сторонники "турка во власти" или попросту безразличны к судьбе родины. Но это не дает заметного эффекта.Переговоры, но не с темиЛидеры протестов — Серж Саргсян и Роберт Кочарян. После выборов в 2021-м они сформировали в парламенте коалицию из политических объединений "Честь имею" и "Армения".Война в Нагорном Карабахе осенью 2020 года дала шанс экс-президентам вновь побороться за власть. Кочарян уверял, что при нем Армения бы победила, а Пашинян сделал все для поражения. В итоге добился досрочных парламентских выборов.Месяц назад премьер-министр заявил, что Еревану надо "понизить планку" по поводу статуса НКР. В частности, смириться с территориальной целостностью Азербайджана. В МИД отметили, что признают границы, предусмотренные соглашением об СНГ в 1991-м, но это не означает прекращения поддержки карабахских армян в борьбе за свои права.Саргсян и Кочарян интерпретировали это как попытку сдать непризнанную республику азербайджанцам. Однако собственную стратегию сформулировали не сразу.Вице-спикер парламента, представитель блока "Армения" Ишхан Сагателян недавно сообщил, что приветствует переговоры с Баку, но с условиями. Во-первых, азербайджанцы должны освободить пленных. Во-вторых, нельзя поступиться стремлением Карабаха к независимости. В-третьих, перед началом демаркации и делимитации границ Азербайджан обязан вывести из НКР войска. Наконец, необходимо сохранить надежный сухопутный коридор между Ереваном и Степанакертом.Двадцать второго мая в Брюсселе Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры — с декабря это уже третья встреча. В этот раз стороны условились в ближайшее время организовать очередное заседание комиссии по делимитации границы. Председатель Евросовета Шарль Мишель, выступающий посредником, подчеркнул, что необходимо учесть интересы жителей Карабаха.Первое заседание пограничной комиссии состоялось 24 апреля. Армянскую делегацию возглавлял вице-премьер Мгер Григорян, азербайджанскую — его коллега Шахин Мустафаев, родившийся в Армении и учившийся там в школе. Считается, что он хорошо знает язык и историю соседней страны.Пока обсудили только организационные вопросы, но оппозиции этого хватило, чтобы утром 25 апреля на пару часов взять в осаду здание Совбеза Армении и резиденцию президента. Как объяснил Ишхан Сагателян, секретарь совета безопасности Армен Григорян и президент Ваагн Хачатрян ежедневно оправдывают уступки, на которые идет Ереван в переговорах с азербайджанцами.Армянская драмаКак бы то ни было, досрочных выборов, скорее всего, не будет. По словам вице-премьера республики Мгера Григоряна, в июне 2021-го состоялось максимально свободное голосование — партия "Гражданский договор" взяла большинство в парламенте, и Пашиняна переизбрали премьером. Оппозиция, добавил он, выражает лишь мнение меньшинства, поэтому не стоит драматизировать ситуацию.Относительно низкую эффективность протеста эксперты связывают с недоверием населения к политикам. Пока на улицу выходят в основном те, кто год назад голосовал за "Армению" и "Честь имею". Для досрочной отставки Пашиняна людей нужно намного больше."Следует перейти к сетевому принципу организации акций, но этому мешают властные амбиции лидеров протеста. Они не хотят терять контроль над митингующими, а те, кто еще мог бы присоединиться, не очень-то доверяют Кочаряну, Саргсяну и их окружению", — говорит армянский политический аналитик Аршалуйс Мгдесян.Однако нельзя утверждать, что для противников Пашиняна прошедший месяц оказался бесплодным. В конце концов, им удалось сформировать костяк движения, готовый к ежедневной протестной активности. Причем людей не становится меньше."Нынешние уличные акции очень похожи на те, что были до 2018-го. Но тогда поводами служили преимущественно социально-экономические проблемы. Например, "Электрик Ереван" — из-за повышения цен на электроэнергию в 2015-м, "100 драм" — против увеличения стоимости проезда в общественном транспорте в 2013-м, — объясняет глава Института Кавказа Александр Искандарян. — А то, что сейчас, пока не представляет угрозу режиму Пашиняна, хотя серьезная политическая турбулентность может продлиться неопределенно долго".Исход противостояния в Армении зависит и от внешних факторов. Так, позиции действующих властей пошатнутся, если в стране усугубятся экономические трудности или переговоры с Азербайджаном оправдают худшие опасения армянского общества. Пока же люди просто наблюдают за происходящим.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

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в мире, никол пашинян, азербайджан, андреа викторин, справки, армения, евросоюз, снг, евросовет, ереван, гитанас науседа