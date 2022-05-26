https://ria.ru/20220526/anneksiya-1790985587.html

На Западе заговорили о "мягкой аннексии Украины" Польшей

На Западе заговорили о "мягкой аннексии Украины" Польшей - РИА Новости, 26.05.2022

На Западе заговорили о "мягкой аннексии Украины" Польшей

Новые соглашения между Варшавой и Киевом будут означать "мягкую аннексию" Польшей западных территорий Украины, пишет обозреватель портала The Cradle,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:13

2022-05-26T22:13

2022-05-26T22:13

в мире

владимир зеленский

анджей дуда

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150857/77/1508577736_0:176:4000:2426_1920x0_80_0_0_c5480cfad2937aaea85d4a773b7692a9.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новые соглашения между Варшавой и Киевом будут означать "мягкую аннексию" Польшей западных территорий Украины, пишет обозреватель портала The Cradle, бразильский журналист Пепе Эскобар."Варшава намерена извлечь большую выгоду из конфликта и усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние на западе Украины. Гражданам Польши будет разрешено избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше. Варшаве даже не придется посылать войска", — предположил журналист.В конце прошлой недели Владимир Зеленский анонсировал, что в Верховную раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, а также заявил о планах упростить пересечение границы между двумя странами. В тот же день президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев. Однако детали поездки не разглашались. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива допустил, что речь идет о возможной передаче западных украинских областей под контроль Варшавы.В конце апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.

https://ria.ru/20220526/evropa-1790903051.html

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790954843.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, анджей дуда, польша, украина