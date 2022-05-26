На Западе заговорили о "мягкой аннексии Украины" Польшей
The Cradle: Зеленский передаст Варшаве право управлять Украиной
© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новые соглашения между Варшавой и Киевом будут означать "мягкую аннексию" Польшей западных территорий Украины, пишет обозреватель портала The Cradle, бразильский журналист Пепе Эскобар.
"Варшава намерена извлечь большую выгоду из конфликта и усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние на западе Украины. Гражданам Польши будет разрешено избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше. Варшаве даже не придется посылать войска", — предположил журналист.
В конце прошлой недели Владимир Зеленский анонсировал, что в Верховную раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, а также заявил о планах упростить пересечение границы между двумя странами. В тот же день президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев. Однако детали поездки не разглашались. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива допустил, что речь идет о возможной передаче западных украинских областей под контроль Варшавы.
В конце апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.