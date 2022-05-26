https://ria.ru/20220526/aeroflot-1790781230.html

Аэрофлот возобновляет рейсы в Барнаул

Аэрофлот возобновляет рейсы в Барнаул - РИА Новости, 26.05.2022

Аэрофлот возобновляет рейсы в Барнаул

Аэрофлот с 11 июня возобновляет ежедневные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Барнаул, полёты будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800, сообщает... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:30

2022-05-26T10:30

2022-05-26T10:30

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Аэрофлот с 11 июня возобновляет ежедневные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Барнаул, полёты будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Время в пути до столицы Алтайского края составляет 4 часа 15 минут.Пресс-служба отмечает, что продажа билетов на рейсы открыта. Забронировать и купить билеты возможно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра.Аэрофлот в прошлом году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 45,8 миллиона.

https://ria.ru/20220523/turisty-1790164025.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, аэрофлот