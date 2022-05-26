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Аэрофлот возобновляет рейсы в Барнаул - РИА Новости, 26.05.2022
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Аэрофлот возобновляет рейсы в Барнаул
Аэрофлот возобновляет рейсы в Барнаул - РИА Новости, 26.05.2022
Аэрофлот возобновляет рейсы в Барнаул
Аэрофлот с 11 июня возобновляет ежедневные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Барнаул, полёты будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800, сообщает... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:30
2022-05-26T10:30
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аэрофлот
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Аэрофлот с 11 июня возобновляет ежедневные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Барнаул, полёты будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Время в пути до столицы Алтайского края составляет 4 часа 15 минут.Пресс-служба отмечает, что продажа билетов на рейсы открыта. Забронировать и купить билеты возможно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра.Аэрофлот в прошлом году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 45,8 миллиона.
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новости компаний - экономика, россия, аэрофлот
10:30 26.05.2022
 

Аэрофлот возобновляет рейсы в Барнаул

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Аэрофлот с 11 июня возобновляет ежедневные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Барнаул, полёты будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Время в пути до столицы Алтайского края составляет 4 часа 15 минут.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 14:18Туризм
"Аэрофлот" предложит россиянам комплексный туристический продукт
Пресс-служба отмечает, что продажа билетов на рейсы открыта. Забронировать и купить билеты возможно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра.
Аэрофлот в прошлом году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 45,8 миллиона.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияАэрофлот
 
 
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