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Глава объединения многодетных семей просит вернуть звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 25.05.2022
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Глава объединения многодетных семей просит вернуть звание "Мать-героиня"
Глава объединения многодетных семей просит вернуть звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 25.05.2022
Глава объединения многодетных семей просит вернуть звание "Мать-героиня"
Председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проработать вопрос о возвращении... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:32
2022-05-25T19:10
москва
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проработать вопрос о возвращении звания "мать-героиня".По ее словам, важна популяризация большой семьи."Вопрос института брака и семьи, у нас прекрасные механизмы, многие регионы имеют дополнительные и статусные меры, и меры поддержки - это чествование семей, которые прожили 25 лет и более. Я думаю, что сегодня этот институт поощрения статусами нужно развивать для семей, которые создают брак, сопровождать их... Со своей стороны, как многодетная мама, как человек, который представляет многодетное сообщество, хочу обратиться с просьбой проработать вопрос о возвращении для нас величайшего звания "мать-героиня", - сказала Карпович, выступая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое провел в среду президент РФ Владимир Путин.Она добавила, что необходимо обратить внимание на ценность здоровья человека. "Важно ввести такое понятие "культура здорового человека" - это не только, не только физическое упражнение, не только массовый спорт. А это еще и репродуктивное здоровье. Здесь очень важно в том проекте, который сейчас идет, привлечь семьи к тому, чтобы они получили достоверную, правильную информацию не только по прививочным картам, а по организации процессов обследования репродуктивного здоровья", - отметила Карпович.
https://ria.ru/20220525/rozhdaemost-1790706616.html
https://ria.ru/20220404/demografiya-1781586474.html
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москва, общество, владимир путин, россия
Материал дополняется
18:32 25.05.2022 (обновлено: 19:10 25.05.2022)
 
Глава объединения многодетных семей просит вернуть звание "Мать-героиня"

Глава объединения многодетных семей Москвы Карпович просит вернуть звание "Мать-героиня"

© РИА Новости / Свердлов / Перейти в фотобанкОрден "Мать-Героиня"
Орден Мать-Героиня - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Свердлов
Перейти в фотобанк
Орден "Мать-Героиня". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проработать вопрос о возвращении звания "мать-героиня".
По ее словам, важна популяризация большой семьи.
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"Вопрос института брака и семьи, у нас прекрасные механизмы, многие регионы имеют дополнительные и статусные меры, и меры поддержки - это чествование семей, которые прожили 25 лет и более. Я думаю, что сегодня этот институт поощрения статусами нужно развивать для семей, которые создают брак, сопровождать их... Со своей стороны, как многодетная мама, как человек, который представляет многодетное сообщество, хочу обратиться с просьбой проработать вопрос о возвращении для нас величайшего звания "мать-героиня", - сказала Карпович, выступая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое провел в среду президент РФ Владимир Путин.
Она добавила, что необходимо обратить внимание на ценность здоровья человека. "Важно ввести такое понятие "культура здорового человека" - это не только, не только физическое упражнение, не только массовый спорт. А это еще и репродуктивное здоровье. Здесь очень важно в том проекте, который сейчас идет, привлечь семьи к тому, чтобы они получили достоверную, правильную информацию не только по прививочным картам, а по организации процессов обследования репродуктивного здоровья", - отметила Карпович.
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