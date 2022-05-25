https://ria.ru/20220525/zvanie-1790705088.html

Глава объединения многодетных семей просит вернуть звание "Мать-героиня"

Глава объединения многодетных семей просит вернуть звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 25.05.2022

Глава объединения многодетных семей просит вернуть звание "Мать-героиня"

Председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проработать вопрос о возвращении... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:32

2022-05-25T18:32

2022-05-25T19:10

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проработать вопрос о возвращении звания "мать-героиня".По ее словам, важна популяризация большой семьи."Вопрос института брака и семьи, у нас прекрасные механизмы, многие регионы имеют дополнительные и статусные меры, и меры поддержки - это чествование семей, которые прожили 25 лет и более. Я думаю, что сегодня этот институт поощрения статусами нужно развивать для семей, которые создают брак, сопровождать их... Со своей стороны, как многодетная мама, как человек, который представляет многодетное сообщество, хочу обратиться с просьбой проработать вопрос о возвращении для нас величайшего звания "мать-героиня", - сказала Карпович, выступая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое провел в среду президент РФ Владимир Путин.Она добавила, что необходимо обратить внимание на ценность здоровья человека. "Важно ввести такое понятие "культура здорового человека" - это не только, не только физическое упражнение, не только массовый спорт. А это еще и репродуктивное здоровье. Здесь очень важно в том проекте, который сейчас идет, привлечь семьи к тому, чтобы они получили достоверную, правильную информацию не только по прививочным картам, а по организации процессов обследования репродуктивного здоровья", - отметила Карпович.

https://ria.ru/20220525/rozhdaemost-1790706616.html

https://ria.ru/20220404/demografiya-1781586474.html

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москва, общество, владимир путин, россия