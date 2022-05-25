https://ria.ru/20220525/zerno-1790579678.html

В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины

В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины - РИА Новости, 25.05.2022

В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины

Создание западной коалиции для сопровождения судов с украинским зерном серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:40

2022-05-25T11:40

2022-05-25T11:40

в мире

андрей руденко

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Создание западной коалиции для сопровождения судов с украинским зерном серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Это серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе", - сказал Руденко журналистам.

https://ria.ru/20220525/zerno-1790576031.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей руденко