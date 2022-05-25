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В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины - РИА Новости, 25.05.2022
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В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины
В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины
Создание западной коалиции для сопровождения судов с украинским зерном серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:40
2022-05-25T11:40
в мире
андрей руденко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Создание западной коалиции для сопровождения судов с украинским зерном серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Это серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе", - сказал Руденко журналистам.
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в мире, андрей руденко
11:40 25.05.2022
 
В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины

МИД: сопровождение Западом судов с зерном из Украины обострит ситуацию в регионе

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Создание западной коалиции для сопровождения судов с украинским зерном серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Это серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе", - сказал Руденко журналистам.
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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В миреАндрей Руденко
 
 
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