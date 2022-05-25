https://ria.ru/20220525/zerno-1790579678.html
В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины
В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины
Создание западной коалиции для сопровождения судов с украинским зерном серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:40
2022-05-25T11:40
2022-05-25T11:40
в мире
андрей руденко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Создание западной коалиции для сопровождения судов с украинским зерном серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Это серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе", - сказал Руденко журналистам.
https://ria.ru/20220525/zerno-1790576031.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, андрей руденко
В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины
МИД: сопровождение Западом судов с зерном из Украины обострит ситуацию в регионе