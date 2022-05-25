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МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными - РИА Новости, 25.05.2022
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МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными
МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными - РИА Новости, 25.05.2022
МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными
Москва полностью отвергает утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:31
2022-05-25T11:31
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва полностью отвергает утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Я полностью это отвергаю. Мы вообще ни у кого не воруем", - сказал Руденко журналистам.
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
украина
россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, экономика
11:31 25.05.2022
 
МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными

Замглавы МИД Руденко отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва полностью отвергает утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Я полностью это отвергаю. Мы вообще ни у кого не воруем", - сказал Руденко журналистам.
Комбайн во время уборки пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Запад запрещает кормить голодающий мир тоталитарным зерном из России
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаРоссияЭкономика
 
 
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