https://ria.ru/20220525/zerno-1790576031.html

МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными

МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными - РИА Новости, 25.05.2022

МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными

Москва полностью отвергает утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:31

2022-05-25T11:31

2022-05-25T11:31

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

россия

экономика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва полностью отвергает утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Я полностью это отвергаю. Мы вообще ни у кого не воруем", - сказал Руденко журналистам.

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, экономика