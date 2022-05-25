https://ria.ru/20220525/zerno-1790576031.html
МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными
МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными - РИА Новости, 25.05.2022
МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными
Москва полностью отвергает утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:31
2022-05-25T11:31
2022-05-25T11:31
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва полностью отвергает утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Я полностью это отвергаю. Мы вообще ни у кого не воруем", - сказал Руденко журналистам.
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, экономика
МИД отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными
Замглавы МИД Руденко отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными