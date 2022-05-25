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Китай предложил создать "зеленый коридор" для экспорта зерна с Украины
Китай предложил создать "зеленый коридор" для экспорта зерна с Украины - РИА Новости, 25.05.2022
Китай предложил создать "зеленый коридор" для экспорта зерна с Украины
Нужно создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную продовольственную ситуацию в мире, заявил глава МИД Китая Ван И в РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T05:57
2022-05-25T05:57
2022-05-25T06:24
китай
россия
украина
ван и (политик)
в мире
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ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Нужно создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную продовольственную ситуацию в мире, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе разговора со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок в формате видеоконференции.Ван И подчеркнул, что по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность международного сообщества, Китай "никогда не останется в стороне", добавив, что Пекин непрерывно предоставляет экстренную продовольственную помощь наиболее нуждающимся странам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220524/provokatsii-1790505071.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, россия, украина, ван и (политик), в мире
05:57 25.05.2022 (обновлено: 06:24 25.05.2022)
Китай предложил создать "зеленый коридор" для экспорта зерна с Украины
Глава МИД КНР Ван И выступил за "зеленый коридор" для экспорта зерна из России и с Украины