https://ria.ru/20220525/zerno-1790526065.html

Китай предложил создать "зеленый коридор" для экспорта зерна с Украины

Китай предложил создать "зеленый коридор" для экспорта зерна с Украины - РИА Новости, 25.05.2022

Китай предложил создать "зеленый коридор" для экспорта зерна с Украины

Нужно создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную продовольственную ситуацию в мире, заявил глава МИД Китая Ван И в РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T05:57

2022-05-25T05:57

2022-05-25T06:24

китай

россия

украина

ван и (политик)

в мире

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ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Нужно создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную продовольственную ситуацию в мире, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе разговора со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок в формате видеоконференции.Ван И подчеркнул, что по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность международного сообщества, Китай "никогда не останется в стороне", добавив, что Пекин непрерывно предоставляет экстренную продовольственную помощь наиболее нуждающимся странам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220524/provokatsii-1790505071.html

китай

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, россия, украина, ван и (политик), в мире