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Турки назвали Зеленского "безмозглым" после его нападок на Россию - РИА Новости, 25.05.2022
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Турки назвали Зеленского "безмозглым" после его нападок на Россию
Турки назвали Зеленского "безмозглым" после его нападок на Россию - РИА Новости, 25.05.2022
Турки назвали Зеленского "безмозглым" после его нападок на Россию
Читатели турецкого издания En Son Haber высмеяли выступление Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе. Своем мнение они выразили в... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T04:14
2022-05-25T04:14
владимир зеленский
украина
евросоюз
россия
в мире
турция
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Читатели турецкого издания En Son Haber высмеяли выступление Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее Зеленский в очередной раз призвал страны к участию в восстановлении Украины. Он также выступил с инициативой ввести эмбарго на российскую нефть, к полному блокированию банков, IT-сектора и выводу бизнеса из России. При этом он призвал покидающие Россию компании приходить на украинский рынок."Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права" - отметил один из читателей"Никто не будет инвестировать в такие угодившие в ловушку США страны, как Украина или государства ЕС. Потому что богачи не вкладывают деньги в страны, подчиненные американской гегемонии", - высказал мнение еще один комментатор."Свои (украинские – Прим. ред.) граждане не остаются, зачем же прибывать иностранцам", - поддержал его другой."Ущерб, нанесенный комиком стране за месяц, составляет 500 миллиардов долларов", - написал четвертый читатель."Полная комедия", - предположил еще один комментатор."Опять комик заплакал", - резюмировал шестой читатель.Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали Владимира Зеленского за призыв к мировым странам принять участие в восстановлении его страны.Многих пользователей возмутила просьба президента, а некоторые из них обратили внимание, что не только Украине нужна финансовая поддержка.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и продажу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с ростом цен на топливо и продукты питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир зеленский, украина, евросоюз, россия, в мире, турция
04:14 25.05.2022
 
Турки назвали Зеленского "безмозглым" после его нападок на Россию

Читатели En Son Haber раскритиковали Зеленского из-за его высказываний в адрес России

© AP Photo / Markus SchreiberВыступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Читатели турецкого издания En Son Haber высмеяли выступление Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Ранее Зеленский в очередной раз призвал страны к участию в восстановлении Украины. Он также выступил с инициативой ввести эмбарго на российскую нефть, к полному блокированию банков, IT-сектора и выводу бизнеса из России. При этом он призвал покидающие Россию компании приходить на украинский рынок.
"Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права" - отметил один из читателей
"Никто не будет инвестировать в такие угодившие в ловушку США страны, как Украина или государства ЕС. Потому что богачи не вкладывают деньги в страны, подчиненные американской гегемонии", - высказал мнение еще один комментатор.
"Свои (украинские – Прим. ред.) граждане не остаются, зачем же прибывать иностранцам", - поддержал его другой.
"Ущерб, нанесенный комиком стране за месяц, составляет 500 миллиардов долларов", - написал четвертый читатель.
"Полная комедия", - предположил еще один комментатор.
"Опять комик заплакал", - резюмировал шестой читатель.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 16:56
"Верни еду на стол!" Просьба Зеленского в Давосе взбесила американцев
Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали Владимира Зеленского за призыв к мировым странам принять участие в восстановлении его страны.
Многих пользователей возмутила просьба президента, а некоторые из них обратили внимание, что не только Украине нужна финансовая поддержка.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и продажу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с ростом цен на топливо и продукты питания.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Владимир ЗеленскийУкраинаЕвросоюзРоссияВ миреТурция
 
 
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