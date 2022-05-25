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Еврокомиссар назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности - РИА Новости, 25.05.2022
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Еврокомиссар назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности
Еврокомиссар назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности - РИА Новости, 25.05.2022
Еврокомиссар назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности
Серьезная зависимость стран Евросоюза от поставок российского природного газа стала следствием не их наивности, но жадности, считает еврокомиссар по вопросам... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:37
2022-05-25T11:37
италия
россия
китай
евросоюз
в мире
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РИМ, 25 мая – РИА Новости. Серьезная зависимость стран Евросоюза от поставок российского природного газа стала следствием не их наивности, но жадности, считает еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер."Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы были жадными", - признала она в ходе беседы с журналистами ряда европейских изданий, текст которой в среду опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore."Мы хотели дешевый газ из России, дешевую рабочую силу из Китая, дешевые микропроцессоры из Тайваня. Мне кажется, нам стоит усвоить урок: безопасность поставок имеет свою цену, но она также дает преимущества, а именно предсказуемость и спокойствие", - заявила Вестагер.По словам еврокомиссара, кризис на Украине оказал серьезное влияние на все сферы деятельности ЕС."Но мы реагируем. Идет цифровой переход. Ускорился зеленый переход. И мы создали схемы, которые позволяют нам амортизировать экономический шок. Кризис - это не кризис демократий; тем не менее, демократии дают ответ. Точно так же, как во время пандемии мы создали Covid-паспорт и организовали закупку вакцин, сейчас мы создаем предпосылки для совместных закупок газа и регулируем крупный цифровой рынок, в том числе с помощью Закона о чипах", - отметила Вестагер.
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италия, россия, китай, евросоюз, в мире
11:37 25.05.2022
 
Еврокомиссар назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности

Еврокомиссар Вестагер назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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РИМ, 25 мая – РИА Новости. Серьезная зависимость стран Евросоюза от поставок российского природного газа стала следствием не их наивности, но жадности, считает еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
"Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы были жадными", - признала она в ходе беседы с журналистами ряда европейских изданий, текст которой в среду опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.
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"Мы хотели дешевый газ из России, дешевую рабочую силу из Китая, дешевые микропроцессоры из Тайваня. Мне кажется, нам стоит усвоить урок: безопасность поставок имеет свою цену, но она также дает преимущества, а именно предсказуемость и спокойствие", - заявила Вестагер.
По словам еврокомиссара, кризис на Украине оказал серьезное влияние на все сферы деятельности ЕС.
"Но мы реагируем. Идет цифровой переход. Ускорился зеленый переход. И мы создали схемы, которые позволяют нам амортизировать экономический шок. Кризис - это не кризис демократий; тем не менее, демократии дают ответ. Точно так же, как во время пандемии мы создали Covid-паспорт и организовали закупку вакцин, сейчас мы создаем предпосылки для совместных закупок газа и регулируем крупный цифровой рынок, в том числе с помощью Закона о чипах", - отметила Вестагер.
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