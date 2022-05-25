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ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке - РИА Новости, 25.05.2022
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ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке
ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке - РИА Новости, 25.05.2022
ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке
Банк России в четверг, 26 мая, проведет внеочередное заседание правления, на котором обсудит вопрос об уровне ключевой ставки. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:02
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экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Банк России в четверг, 26 мая, проведет внеочередное заседание правления, на котором обсудит вопрос об уровне ключевой ставки.Как уточняется в сообщении регулятора, на 10:30 (по московскому времени) запланирована публикация пресс-релиза с решением совета директоров.Следующее плановое заседание Центробанка по ключевой ставке должно состояться 10 июня.Двадцать девятого апреля ставку рефинансирования снизили на три процентных пункта, до 14 годовых.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
10:02 25.05.2022 (обновлено: 11:29 25.05.2022)
 
ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке

Банк России проведет 26 мая внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Банк России в четверг, 26 мая, проведет внеочередное заседание правления, на котором обсудит вопрос об уровне ключевой ставки.
Как уточняется в сообщении регулятора, на 10:30 (по московскому времени) запланирована публикация пресс-релиза с решением совета директоров.
Следующее плановое заседание Центробанка по ключевой ставке должно состояться 10 июня.
Двадцать девятого апреля ставку рефинансирования снизили на три процентных пункта, до 14 годовых.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 13:27
Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка должна быть единой для страны
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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