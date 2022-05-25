https://ria.ru/20220525/zasedanie-1790546562.html

ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке

ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке - РИА Новости, 25.05.2022

ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке

Банк России в четверг, 26 мая, проведет внеочередное заседание правления, на котором обсудит вопрос об уровне ключевой ставки. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:02

2022-05-25T10:02

2022-05-25T11:29

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Банк России в четверг, 26 мая, проведет внеочередное заседание правления, на котором обсудит вопрос об уровне ключевой ставки.Как уточняется в сообщении регулятора, на 10:30 (по московскому времени) запланирована публикация пресс-релиза с решением совета директоров.Следующее плановое заседание Центробанка по ключевой ставке должно состояться 10 июня.Двадцать девятого апреля ставку рефинансирования снизили на три процентных пункта, до 14 годовых.

https://ria.ru/20220517/stavka-1789013923.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия