https://ria.ru/20220525/zarplaty-1790694766.html

Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата

Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата - РИА Новости, 25.05.2022

Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увеличить зарплаты примерно 4 миллионам россиян, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:01

2022-05-25T18:01

2022-05-25T18:18

антон котяков

общество

россия

владимир путин

мрот

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увеличить зарплаты примерно 4 миллионам россиян, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.Ранее на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам президент РФ Владимир Путин заявил, что размер прожиточного минимума и МРОТ будут увеличены с 1 июня на 10%."Повышение минимального размера оплаты труда, о котором вы сегодня уже сказали, плюс 10%, позволит увеличить заработную плату примерно 4 миллионам наших граждан", - сказал Котяков на заседании.

https://ria.ru/20220428/mrot-1785914360.html

россия

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Кирилл Волков

антон котяков, общество, россия, владимир путин, мрот