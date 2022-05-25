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Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата
Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата - РИА Новости, 25.05.2022
Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата
Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увеличить зарплаты примерно 4 миллионам россиян, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:01
2022-05-25T18:01
2022-05-25T18:18
антон котяков
общество
россия
владимир путин
мрот
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увеличить зарплаты примерно 4 миллионам россиян, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.Ранее на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам президент РФ Владимир Путин заявил, что размер прожиточного минимума и МРОТ будут увеличены с 1 июня на 10%."Повышение минимального размера оплаты труда, о котором вы сегодня уже сказали, плюс 10%, позволит увеличить заработную плату примерно 4 миллионам наших граждан", - сказал Котяков на заседании.
https://ria.ru/20220428/mrot-1785914360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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антон котяков, общество, россия, владимир путин, мрот
18:01 25.05.2022 (обновлено: 18:18 25.05.2022)
Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата
Котяков: повышение МРОТ позволит увеличить зарплаты четырем миллионам россиян