Рейтинг@Mail.ru
Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/zarplaty-1790694766.html
Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата
Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата - РИА Новости, 25.05.2022
Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата
Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увеличить зарплаты примерно 4 миллионам россиян, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:01
2022-05-25T18:18
антон котяков
общество
россия
владимир путин
мрот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_2c8af68d7c332b158e9ec29c93f210ab.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увеличить зарплаты примерно 4 миллионам россиян, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.Ранее на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам президент РФ Владимир Путин заявил, что размер прожиточного минимума и МРОТ будут увеличены с 1 июня на 10%."Повышение минимального размера оплаты труда, о котором вы сегодня уже сказали, плюс 10%, позволит увеличить заработную плату примерно 4 миллионам наших граждан", - сказал Котяков на заседании.
https://ria.ru/20220428/mrot-1785914360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8eecbf5e8d260be6e4c22d63cc913a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон котяков, общество, россия, владимир путин, мрот
18:01 25.05.2022 (обновлено: 18:18 25.05.2022)
 
Котяков назвал число россиян, у которых вырастет зарплата

Котяков: повышение МРОТ позволит увеличить зарплаты четырем миллионам россиян

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увеличить зарплаты примерно 4 миллионам россиян, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Ранее на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам президент РФ Владимир Путин заявил, что размер прожиточного минимума и МРОТ будут увеличены с 1 июня на 10%.
"Повышение минимального размера оплаты труда, о котором вы сегодня уже сказали, плюс 10%, позволит увеличить заработную плату примерно 4 миллионам наших граждан", - сказал Котяков на заседании.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:27
В Госдуме предложили проиндексировать МРОТ по реальной инфляции
 
Антон КотяковОбществоРоссияВладимир ПутинМРОТ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала