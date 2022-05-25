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Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат - РИА Новости, 25.05.2022
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Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат
Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат - РИА Новости, 25.05.2022
Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат
Задача государства последовательно проводить политику повышения зарплат относительно к повышению цен на жизнь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:53
2022-05-25T18:22
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Задача государства последовательно проводить политику повышения зарплат относительно к повышению цен на жизнь, заявил президент России Владимир Путин."В целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача - обеспечить и дальнейшее повышение МРОТ, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
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владимир путин, россия
17:53 25.05.2022 (обновлено: 18:22 25.05.2022)
 
Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат

Путин: надо последовательно проводить политику повышения зарплат относительно уровня жизни

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Задача государства последовательно проводить политику повышения зарплат относительно к повышению цен на жизнь, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача - обеспечить и дальнейшее повышение МРОТ, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
Бухгалтерия - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 07:15
Российский бизнес проиндексировал зарплаты на фоне ускорившейся инфляции
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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