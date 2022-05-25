https://ria.ru/20220525/zarplaty-1790692464.html

Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат

Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат - РИА Новости, 25.05.2022

Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат

Задача государства последовательно проводить политику повышения зарплат относительно к повышению цен на жизнь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:53

2022-05-25T17:53

2022-05-25T18:22

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Задача государства последовательно проводить политику повышения зарплат относительно к повышению цен на жизнь, заявил президент России Владимир Путин."В целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача - обеспечить и дальнейшее повышение МРОТ, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, россия