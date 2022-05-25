https://ria.ru/20220525/zarplaty-1790692464.html
Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат
Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат - РИА Новости, 25.05.2022
Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат
Задача государства последовательно проводить политику повышения зарплат относительно к повышению цен на жизнь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:53
2022-05-25T17:53
2022-05-25T18:22
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Задача государства последовательно проводить политику повышения зарплат относительно к повышению цен на жизнь, заявил президент России Владимир Путин."В целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача - обеспечить и дальнейшее повышение МРОТ, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
17:53 25.05.2022 (обновлено: 18:22 25.05.2022)
Путин призвал последовательно проводить политику повышения зарплат
Путин: надо последовательно проводить политику повышения зарплат относительно уровня жизни