https://ria.ru/20220525/zaporozhe-1790570926.html

ВС России уничтожили цеха украинского завода "Мотор Сич" в Запорожье

ВС России уничтожили цеха украинского завода "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 25.05.2022

ВС России уничтожили цеха украинского завода "Мотор Сич" в Запорожье

Российские подразделения уничтожили цеха предприятия "Мотор Сич" в Запорожье, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:18

2022-05-25T11:18

2022-05-25T12:12

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили цеха предприятия "Мотор Сич" в Запорожье, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, в Днепропетровской области удалось поразить подразделения резерва ВСУ, направлявшиеся на усиление группировки в Донбассе.Российские военные ракетами воздушного базирования нанесли удары по командному пункту 14-й механизированной бригады, узлу связи и радиотехническому центру украинской армии. Также поражены логистический центр 72-й мотопехотной бригады, две базы горючего, два радиолокационных поста ПВО и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.Также российские силы ПВО в Николаевской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Авиастроительный завод "Мотор Сич" был объектом разбирательств между Киевом и китайской компанией Beijing Skyrizon, входившей в число акционеров. Так, Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил вернуть предприятие в госсобственность. После этого в Пекине потребовали компенсировать инвестору все убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В Арбитражном суде в Гааге отказались сообщить РИА Новости, приняла ли инстанция иск к рассмотрению.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790512733.html

https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html

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Кирилл Волков

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