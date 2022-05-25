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В США объяснили агрессивность Запада на мировой арене - РИА Новости, 25.05.2022
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В США объяснили агрессивность Запада на мировой арене
В США объяснили агрессивность Запада на мировой арене - РИА Новости, 25.05.2022
В США объяснили агрессивность Запада на мировой арене
Чем слабее становится Запад в материальном отношении, тем агрессивнее и разнузданнее он становится на мировой арене, пишет обозреватель The American... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T01:11
2022-05-25T01:11
в мире
джо байден
сша
китай
тайвань
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Чем слабее становится Запад в материальном отношении, тем агрессивнее и разнузданнее он становится на мировой арене, пишет обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.Как напоминает автор, в ходе выступления в Токио президент Джо Байден пообещал, что США станут военными средствами защищать Тайвань в случае "атаки" Китая. "Простите, если в моих словах звучит неподобающая тревога, но может быть, нам не следует идти таким путем? Ради всего святого, неужели Америка не может избежать прямой конфронтации с ядерной державой, какой является КНР, коль мы уже ввязались в опосредованную войну с такой же ядерной державой Россией, и открыто это признаем?" – задается вопросом он.По словам Ахмари, проще всего эти тревожные заявления объяснить тем, что американский лидер просто "допускает ляпы", однако более вероятное и неприятное объяснение состоит в том, что Байден озвучивает новую точку зрения, которая набирает силу в "вашингтонской однопартийной системе"."Слова Байдена также совпадают с общим настроем Запада, который демонстрирует свою воинственность по обе стороны Атлантики", - пишет Ахмари.Как отмечает обозреватель, на данный момент США не могут обеспечить новорожденных детским питанием, инфляция "пробивает дно", а Европа находится "в тисках" энергетического кризиса и кризиса поставок."Тем не менее трансатлантический политический класс вполне устраивает перспектива войны на два фронта с Россией и Китаем. Чем слабее становится Запад в материальном отношении, чем больше его экономика склоняется к изъятию денег и разработке бесполезных приложений, тем больше он загнивает изнутри в культурном плане, и тем агрессивнее и разнузданнее он становится на мировой арене. Готовьтесь, нас ждет бурное столетие", - предупреждает автор.В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой президент США заявил, что страна готова защитить Тайвань "в случае вторжения". Как позднее пояснили в Белом доме, Байден имел в виду поставки оружия для самообороны острова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220524/bayden-1790500480.html
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сша
китай
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в мире, джо байден, сша, китай, тайвань
01:11 25.05.2022
 
В США объяснили агрессивность Запада на мировой арене

TAC: ухудшение материального положения на Западе делает его более агрессивным

© AP Photo / Charlie RiedelФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Флаг США . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Чем слабее становится Запад в материальном отношении, тем агрессивнее и разнузданнее он становится на мировой арене, пишет обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.
Как напоминает автор, в ходе выступления в Токио президент Джо Байден пообещал, что США станут военными средствами защищать Тайвань в случае "атаки" Китая. "Простите, если в моих словах звучит неподобающая тревога, но может быть, нам не следует идти таким путем? Ради всего святого, неужели Америка не может избежать прямой конфронтации с ядерной державой, какой является КНР, коль мы уже ввязались в опосредованную войну с такой же ядерной державой Россией, и открыто это признаем?" – задается вопросом он.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 21:09
В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне
По словам Ахмари, проще всего эти тревожные заявления объяснить тем, что американский лидер просто "допускает ляпы", однако более вероятное и неприятное объяснение состоит в том, что Байден озвучивает новую точку зрения, которая набирает силу в "вашингтонской однопартийной системе".
"Слова Байдена также совпадают с общим настроем Запада, который демонстрирует свою воинственность по обе стороны Атлантики", - пишет Ахмари.
Как отмечает обозреватель, на данный момент США не могут обеспечить новорожденных детским питанием, инфляция "пробивает дно", а Европа находится "в тисках" энергетического кризиса и кризиса поставок.
"Тем не менее трансатлантический политический класс вполне устраивает перспектива войны на два фронта с Россией и Китаем. Чем слабее становится Запад в материальном отношении, чем больше его экономика склоняется к изъятию денег и разработке бесполезных приложений, тем больше он загнивает изнутри в культурном плане, и тем агрессивнее и разнузданнее он становится на мировой арене. Готовьтесь, нас ждет бурное столетие", - предупреждает автор.
В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой президент США заявил, что страна готова защитить Тайвань "в случае вторжения". Как позднее пояснили в Белом доме, Байден имел в виду поставки оружия для самообороны острова.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 23:50
В Совфеде считают, что слова Байдена по Тайваню доставят много хлопот США
 
В миреДжо БайденСШАКитайТайвань
 
 
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