https://ria.ru/20220525/zapad-1790518598.html

В США объяснили агрессивность Запада на мировой арене

В США объяснили агрессивность Запада на мировой арене - РИА Новости, 25.05.2022

В США объяснили агрессивность Запада на мировой арене

Чем слабее становится Запад в материальном отношении, тем агрессивнее и разнузданнее он становится на мировой арене, пишет обозреватель The American... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T01:11

2022-05-25T01:11

2022-05-25T01:11

в мире

джо байден

сша

китай

тайвань

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Чем слабее становится Запад в материальном отношении, тем агрессивнее и разнузданнее он становится на мировой арене, пишет обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.Как напоминает автор, в ходе выступления в Токио президент Джо Байден пообещал, что США станут военными средствами защищать Тайвань в случае "атаки" Китая. "Простите, если в моих словах звучит неподобающая тревога, но может быть, нам не следует идти таким путем? Ради всего святого, неужели Америка не может избежать прямой конфронтации с ядерной державой, какой является КНР, коль мы уже ввязались в опосредованную войну с такой же ядерной державой Россией, и открыто это признаем?" – задается вопросом он.По словам Ахмари, проще всего эти тревожные заявления объяснить тем, что американский лидер просто "допускает ляпы", однако более вероятное и неприятное объяснение состоит в том, что Байден озвучивает новую точку зрения, которая набирает силу в "вашингтонской однопартийной системе"."Слова Байдена также совпадают с общим настроем Запада, который демонстрирует свою воинственность по обе стороны Атлантики", - пишет Ахмари.Как отмечает обозреватель, на данный момент США не могут обеспечить новорожденных детским питанием, инфляция "пробивает дно", а Европа находится "в тисках" энергетического кризиса и кризиса поставок."Тем не менее трансатлантический политический класс вполне устраивает перспектива войны на два фронта с Россией и Китаем. Чем слабее становится Запад в материальном отношении, чем больше его экономика склоняется к изъятию денег и разработке бесполезных приложений, тем больше он загнивает изнутри в культурном плане, и тем агрессивнее и разнузданнее он становится на мировой арене. Готовьтесь, нас ждет бурное столетие", - предупреждает автор.В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой президент США заявил, что страна готова защитить Тайвань "в случае вторжения". Как позднее пояснили в Белом доме, Байден имел в виду поставки оружия для самообороны острова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220524/bayden-1790500480.html

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сша

китай

тайвань

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в мире, джо байден, сша, китай, тайвань