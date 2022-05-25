20:10 25.05.2022 (обновлено: 22:39 25.05.2022)
В Мариуполе нашли массовое захоронение, сообщил мэр города
Мэр Мариуполя Иващенко: в черте города нашли массовое захоронение
Разрушенные здания в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Массовое стихийное захоронение обнаружили в черте освобожденного Мариуполя на старом кладбище, сообщил мэр города Константин Иващенко.
"Мы видим две большие траншеи. Сейчас мы можем понимать, что здесь находится большое количество трупов. <…> Эта территория контролировалась националистическими подразделениями, такими как "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело). Конечно же, мы будем проводить экспертизу, которая должна показать, каким образом погибли люди", — сказал он.
По словам очевидца, живущего в Мариуполе, с марта по настоящее время в траншеи выгрузили порядка трех десятков тел.
"На старом городском кладбище, которому более 300 лет, я в начале марта видел, как приезжал трактор и копал ямы. В этом же месяце приезжали машины и что-то выгружали в черных пакетах, выгружали и скидывали в яму. Это то, что я видел… Я лично видел три раза. Но люди говорят, это было на протяжении месяца… При мне было 30 (тел. — Прим. ред.), может, больше 30. Но люди, которые тут живут, говорят, что было больше 30", — поделился он.
Позднее Следственный комитет России заявил, что задокументирует данные о находке.
Двадцатого мая ведомство сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.
В городе налаживается мирная жизнь. Так, начали работать общественный транспорт и автозаправки. Кроме того, функционируют четыре из пяти больниц.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.