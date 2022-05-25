https://ria.ru/20220525/zakharchenko-1790686601.html
В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко
В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко - РИА Новости, 25.05.2022
В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко
Депутаты Брянского городского совета поддержали инициативу о присвоении новой улице в Советском районе имени бывшего главы Донецкой народной республики,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:37
2022-05-25T17:37
2022-05-25T17:38
специальная военная операция на украине
общество
россия
брянск
донецкая народная республика
александр захарченко
александр богомаз
ситуация в днр и лнр
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БРЯНСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Брянского городского совета поддержали инициативу о присвоении новой улице в Советском районе имени бывшего главы Донецкой народной республики, генерал-майора Александра Захарченко.Губернатор Александр Богомаз, выступая на параде 9 мая, предложил присвоить имя бывшего главы ДНР одной из улиц города Брянска."Большинством голосов поддержана инициатива о присвоении наименования новой городской улице. В Брянске появится улица в честь Александра Захарченко", - сообщает горсовет. Депутаты определились, что его именем назовут улицу в Советском районе, запроектированную на участке от кольцевой развязки по улице Крахмалева до улицы Дуки.Генерал-майор Захарченко участвовал в боях в Дебальцево и других горячих точках, награжден Георгиевским крестом, орденом Доблести I степени, удостоен звания Героя ДНР. Погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
https://ria.ru/20220513/komi-1788372653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, брянск, донецкая народная республика, александр захарченко, александр богомаз, ситуация в днр и лнр
17:37 25.05.2022 (обновлено: 17:38 25.05.2022)
В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко
Брянские депутаты проголосовали за присвоение новой улице имени экс-главы ДНР Захарченко