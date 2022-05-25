Рейтинг@Mail.ru
В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/zakharchenko-1790686601.html
В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко
В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко - РИА Новости, 25.05.2022
В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко
Депутаты Брянского городского совета поддержали инициативу о присвоении новой улице в Советском районе имени бывшего главы Донецкой народной республики,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:37
2022-05-25T17:38
специальная военная операция на украине
общество
россия
брянск
донецкая народная республика
александр захарченко
александр богомаз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/13/1553571344_0:409:2048:1561_1920x0_80_0_0_9cf50630677861afb8773edfc25b9eb8.jpg
БРЯНСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Брянского городского совета поддержали инициативу о присвоении новой улице в Советском районе имени бывшего главы Донецкой народной республики, генерал-майора Александра Захарченко.Губернатор Александр Богомаз, выступая на параде 9 мая, предложил присвоить имя бывшего главы ДНР одной из улиц города Брянска."Большинством голосов поддержана инициатива о присвоении наименования новой городской улице. В Брянске появится улица в честь Александра Захарченко", - сообщает горсовет. Депутаты определились, что его именем назовут улицу в Советском районе, запроектированную на участке от кольцевой развязки по улице Крахмалева до улицы Дуки.Генерал-майор Захарченко участвовал в боях в Дебальцево и других горячих точках, награжден Георгиевским крестом, орденом Доблести I степени, удостоен звания Героя ДНР. Погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
https://ria.ru/20220513/komi-1788372653.html
россия
брянск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/13/1553571344_0:217:2048:1753_1920x0_80_0_0_276ea60b8282effcb88d4372783e96dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, брянск, донецкая народная республика, александр захарченко, александр богомаз, ситуация в днр и лнр
17:37 25.05.2022 (обновлено: 17:38 25.05.2022)
 
В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко

Брянские депутаты проголосовали за присвоение новой улице имени экс-главы ДНР Захарченко

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко в Донецке
Портрет Александра Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Портрет Александра Захарченко в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Брянского городского совета поддержали инициативу о присвоении новой улице в Советском районе имени бывшего главы Донецкой народной республики, генерал-майора Александра Захарченко.
Губернатор Александр Богомаз, выступая на параде 9 мая, предложил присвоить имя бывшего главы ДНР одной из улиц города Брянска.
"Большинством голосов поддержана инициатива о присвоении наименования новой городской улице. В Брянске появится улица в честь Александра Захарченко", - сообщает горсовет. Депутаты определились, что его именем назовут улицу в Советском районе, запроектированную на участке от кольцевой развязки по улице Крахмалева до улицы Дуки.
Генерал-майор Захарченко участвовал в боях в Дебальцево и других горячих точках, награжден Георгиевским крестом, орденом Доблести I степени, удостоен звания Героя ДНР. Погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
Город Ухта в Республике Коми - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 16:33
Школе в Коми хотят присвоить имя Моторолы
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияБрянскДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЗахарченкоАлександр БогомазСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала