https://ria.ru/20220525/zakharchenko-1790686601.html

В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко

В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко - РИА Новости, 25.05.2022

В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко

Депутаты Брянского городского совета поддержали инициативу о присвоении новой улице в Советском районе имени бывшего главы Донецкой народной республики,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:37

2022-05-25T17:37

2022-05-25T17:38

специальная военная операция на украине

общество

россия

брянск

донецкая народная республика

александр захарченко

александр богомаз

ситуация в днр и лнр

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БРЯНСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Брянского городского совета поддержали инициативу о присвоении новой улице в Советском районе имени бывшего главы Донецкой народной республики, генерал-майора Александра Захарченко.Губернатор Александр Богомаз, выступая на параде 9 мая, предложил присвоить имя бывшего главы ДНР одной из улиц города Брянска."Большинством голосов поддержана инициатива о присвоении наименования новой городской улице. В Брянске появится улица в честь Александра Захарченко", - сообщает горсовет. Депутаты определились, что его именем назовут улицу в Советском районе, запроектированную на участке от кольцевой развязки по улице Крахмалева до улицы Дуки.Генерал-майор Захарченко участвовал в боях в Дебальцево и других горячих точках, награжден Георгиевским крестом, орденом Доблести I степени, удостоен звания Героя ДНР. Погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.

https://ria.ru/20220513/komi-1788372653.html

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Кирилл Волков

общество, россия, брянск, донецкая народная республика, александр захарченко, александр богомаз, ситуация в днр и лнр