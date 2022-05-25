https://ria.ru/20220525/zadymlenie-1790728193.html
На территории металлургического комбината в Липецке произошло задымление
На территории металлургического комбината в Липецке произошло задымление - РИА Новости, 25.05.2022
На территории металлургического комбината в Липецке произошло задымление
Короткое замыкание с задымлением произошло в среду на территории агломерационного цеха НЛМК в Липецке, сообщают ГУ МЧС по региону и пресс-служба предприятия. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:28
2022-05-25T20:28
2022-05-25T20:29
происшествия
липецкая область
новолипецкий металлургический комбинат
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 25 мая – РИА Новости. Короткое замыкание с задымлением произошло в среду на территории агломерационного цеха НЛМК в Липецке, сообщают ГУ МЧС по региону и пресс-служба предприятия."25 мая около 18.00 на территории агломерационного цеха НЛМК произошло короткое замыкание в отдельно стоящем здании трансформаторной подстанции с образованием задымления. Источник задымления оперативно локализован. Причины произошедшего уточняются", - сообщает пресс-служба НЛМК.МЧС по Липецкой области сообщило, что на месте происшествия обнаружено задымление, погибших и пострадавших нет."По прибытию СиС обнаружено задымление без открытого горения в трансформаторной подстанции №1. Второй номер подтвердился. Погибших или пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", - сообщает пресс-служба МЧС.
https://ria.ru/20220510/bolnitsa-1787710024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область, новолипецкий металлургический комбинат, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:28 25.05.2022 (обновлено: 20:29 25.05.2022)
На территории металлургического комбината в Липецке произошло задымление
На трансформаторной подстанции НЛМК в Липецке произошло короткое замыкание