https://ria.ru/20220525/zadymlenie-1790728193.html

На территории металлургического комбината в Липецке произошло задымление

На территории металлургического комбината в Липецке произошло задымление - РИА Новости, 25.05.2022

На территории металлургического комбината в Липецке произошло задымление

Короткое замыкание с задымлением произошло в среду на территории агломерационного цеха НЛМК в Липецке, сообщают ГУ МЧС по региону и пресс-служба предприятия. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T20:28

2022-05-25T20:28

2022-05-25T20:29

происшествия

липецкая область

новолипецкий металлургический комбинат

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 25 мая – РИА Новости. Короткое замыкание с задымлением произошло в среду на территории агломерационного цеха НЛМК в Липецке, сообщают ГУ МЧС по региону и пресс-служба предприятия."25 мая около 18.00 на территории агломерационного цеха НЛМК произошло короткое замыкание в отдельно стоящем здании трансформаторной подстанции с образованием задымления. Источник задымления оперативно локализован. Причины произошедшего уточняются", - сообщает пресс-служба НЛМК.МЧС по Липецкой области сообщило, что на месте происшествия обнаружено задымление, погибших и пострадавших нет."По прибытию СиС обнаружено задымление без открытого горения в трансформаторной подстанции №1. Второй номер подтвердился. Погибших или пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", - сообщает пресс-служба МЧС.

https://ria.ru/20220510/bolnitsa-1787710024.html

липецкая область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, липецкая область, новолипецкий металлургический комбинат, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)