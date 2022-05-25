https://ria.ru/20220525/zaderzhanie-1790628674.html
Адвокат заявил о задержании брата супруги Додона
Адвокат заявил о задержании брата супруги Додона - РИА Новости, 25.05.2022
Адвокат заявил о задержании брата супруги Додона
Вместе с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном задержан брат его супруги Петр Мериняну, его рассматривают как соучастника в коррупции сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:58
2022-05-25T14:58
2022-05-25T14:58
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Вместе с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном задержан брат его супруги Петр Мериняну, его рассматривают как соучастника в коррупции сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский."Вместе с Додоном был задержан брат его супруги Петр Мериняну, его рассматривают как соучастника по этому делу", - заявил Лебединский.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон
Адвокат заявил о задержании брата супруги Додона
Адвокат Лебединский: прокуратура Молдавии задержала брата супруги экс-президента Додона
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Вместе с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном задержан брат его супруги Петр Мериняну, его рассматривают как соучастника в коррупции сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский.
"Вместе с Додоном был задержан брат его супруги Петр Мериняну, его рассматривают как соучастника по этому делу", - заявил Лебединский.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.
Додон
через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию
режим" правящей партии "Действие и солидарность".