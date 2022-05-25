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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/yasinovataya-1790715181.html
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 25.05.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 18.00 (совпадает с мск) вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив еще четыре мины калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:15
2022-05-25T19:15
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 (совпадает с мск) вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив еще четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.По данным ведомства, ранее в среду украинские войска выпустили по Ясиноватой 49 ракет из РСЗО "Град" и 28 мин калибром 120 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/donbass-1790659923.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, донбасс
19:15 25.05.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

В ДНР сообщили, что украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧастный жилой дом в городе Ясиноватая
Частный жилой дом в городе Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Частный жилой дом в городе Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 (совпадает с мск) вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив еще четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 16:18Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ
По данным ведомства, ранее в среду украинские войска выпустили по Ясиноватой 49 ракет из РСЗО "Град" и 28 мин калибром 120 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 15:25Специальная военная операция на Украине
Пушилин обвинил ВСУ в попытках прикрыться мирными жителями Красного Лимана
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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