https://ria.ru/20220525/yasinovataya-1790715181.html

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 25.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 18.00 (совпадает с мск) вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив еще четыре мины калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:15

2022-05-25T19:15

2022-05-25T19:15

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151939/45/1519394527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77eb4132810b2ae94472a7575196e6bb.jpg

ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 (совпадает с мск) вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив еще четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.По данным ведомства, ранее в среду украинские войска выпустили по Ясиноватой 49 ракет из РСЗО "Град" и 28 мин калибром 120 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/donbass-1790659923.html

https://ria.ru/20220525/liman-1790638748.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ясиноватая, донецкая народная республика, украина, донбасс