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Суд оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Суд оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 25.05.2022
Суд оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Тушинский суд Москвы в среду на 90 тысяч рублей оштрафовал муниципального депутата Илью Яшина за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:27
2022-05-25T14:27
2022-05-25T14:27
происшествия
россия
илья яшин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тушинский суд Москвы в среду на 90 тысяч рублей оштрафовал муниципального депутата Илью Яшина за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП", - сказали в суде.Всего было рассмотрено три протокола - по каждому суд назначил 30 тысяч рублей штрафа.Статья 20.3.3 наказывает за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ "в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Санкция для физических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.При этом повторное нарушение грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, илья яшин, вооруженные силы рф
Суд оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Суд в Москве оштрафовал мундепа Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тушинский суд Москвы в среду на 90 тысяч рублей оштрафовал муниципального депутата Илью Яшина за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП", - сказали в суде.
Всего было рассмотрено три протокола - по каждому суд назначил 30 тысяч рублей штрафа.
Статья 20.3.3 наказывает за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ
"в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Санкция для физических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
При этом повторное нарушение грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.