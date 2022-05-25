https://ria.ru/20220525/yashin-1790620419.html

Суд оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Суд оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 25.05.2022

Суд оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Тушинский суд Москвы в среду на 90 тысяч рублей оштрафовал муниципального депутата Илью Яшина за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:27

2022-05-25T14:27

2022-05-25T14:27

происшествия

россия

илья яшин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тушинский суд Москвы в среду на 90 тысяч рублей оштрафовал муниципального депутата Илью Яшина за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП", - сказали в суде.Всего было рассмотрено три протокола - по каждому суд назначил 30 тысяч рублей штрафа.Статья 20.3.3 наказывает за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ "в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Санкция для физических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.При этом повторное нарушение грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20220525/royzman-1790618614.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, илья яшин, вооруженные силы рф