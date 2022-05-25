https://ria.ru/20220525/yandeks-1790625650.html

ФАС прекратила дело против "Яндекса" о дискриминации в поиске

ФАС прекратила дело против "Яндекса" о дискриминации в поиске - РИА Новости, 25.05.2022

ФАС прекратила дело против "Яндекса" о дискриминации в поиске

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении "Яндекса" о дискриминации сторонних сервисов в поиске, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:47

2022-05-25T14:47

2022-05-25T14:47

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении "Яндекса" о дискриминации сторонних сервисов в поиске, рассказали в пресс-службе ведомства."ФАС России прекратила антимонопольное дело в отношении "Яндекса". Выполнение компанией предупреждения позволило защитить конкуренцию на рынке интернет-поиска и создать недискриминационные условия деятельности для всех его участников", - говорится в сообщении.В апреле ФАС возбудило дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании грозил оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon. Представители сервисов утверждали, что страницы поисковой системы, так называемые "колдунщики", на запросы пользователей выдают в первую очередь сервисы компании.Как отмечала ФАС, "Яндекс" признал обоснованность выданного ФАС предупреждения и выполнил его положения, а компании-заявители подтвердили, что он совершил необходимые действия, направленные на устранение дискриминации в поисковой системе. После этого ФАС и "Яндекс" заключили мировое соглашение.В ФАС добавили, что мировое соглашение позволило не затягивать судебное разбирательство, а "совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться".

https://ria.ru/20220518/yandeks-1789224211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс