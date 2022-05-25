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ФАС прекратила дело против "Яндекса" о дискриминации в поиске - РИА Новости, 25.05.2022
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ФАС прекратила дело против "Яндекса" о дискриминации в поиске
ФАС прекратила дело против "Яндекса" о дискриминации в поиске - РИА Новости, 25.05.2022
ФАС прекратила дело против "Яндекса" о дискриминации в поиске
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении "Яндекса" о дискриминации сторонних сервисов в поиске, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:47
2022-05-25T14:47
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении "Яндекса" о дискриминации сторонних сервисов в поиске, рассказали в пресс-службе ведомства."ФАС России прекратила антимонопольное дело в отношении "Яндекса". Выполнение компанией предупреждения позволило защитить конкуренцию на рынке интернет-поиска и создать недискриминационные условия деятельности для всех его участников", - говорится в сообщении.В апреле ФАС возбудило дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании грозил оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon. Представители сервисов утверждали, что страницы поисковой системы, так называемые "колдунщики", на запросы пользователей выдают в первую очередь сервисы компании.Как отмечала ФАС, "Яндекс" признал обоснованность выданного ФАС предупреждения и выполнил его положения, а компании-заявители подтвердили, что он совершил необходимые действия, направленные на устранение дискриминации в поисковой системе. После этого ФАС и "Яндекс" заключили мировое соглашение.В ФАС добавили, что мировое соглашение позволило не затягивать судебное разбирательство, а "совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться".
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс
14:47 25.05.2022
 
ФАС прекратила дело против "Яндекса" о дискриминации в поиске

ФАС прекратила дело против "Яндекса" о дискриминации сторонних сервисов в поиске

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении "Яндекса" о дискриминации сторонних сервисов в поиске, рассказали в пресс-службе ведомства.
"ФАС России прекратила антимонопольное дело в отношении "Яндекса". Выполнение компанией предупреждения позволило защитить конкуренцию на рынке интернет-поиска и создать недискриминационные условия деятельности для всех его участников", - говорится в сообщении.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 13:45
"Яндекс" опроверг информацию о новой утечке данных пользователей
В апреле ФАС возбудило дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании грозил оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon. Представители сервисов утверждали, что страницы поисковой системы, так называемые "колдунщики", на запросы пользователей выдают в первую очередь сервисы компании.
Как отмечала ФАС, "Яндекс" признал обоснованность выданного ФАС предупреждения и выполнил его положения, а компании-заявители подтвердили, что он совершил необходимые действия, направленные на устранение дискриминации в поисковой системе. После этого ФАС и "Яндекс" заключили мировое соглашение.
В ФАС добавили, что мировое соглашение позволило не затягивать судебное разбирательство, а "совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться".
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