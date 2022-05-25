https://ria.ru/20220525/vystavka-1790592216.html
В Москве открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года
В Москве открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года - РИА Новости, 25.05.2022
В Москве открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года
Историко-документальная выставка "Казачество в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов" открылась в Москве 24 мая... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:22
2022-05-25T12:22
2022-05-25T12:22
российское казачество
россия
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790590819_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_17137316663e5602c972e95c862d53fd.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Историко-документальная выставка "Казачество в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов" открылась в Москве 24 мая. Посетители могут ознакомиться с экспозицией в течение месяца в Российском государственном архиве социально-политической истории, вход свободный, сообщили в пресс-службе Синодального комитета Русской православной церкви.Одна из целей выставки, по мнению председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, – напомнить современникам о подвиге предков, отстоявших свою землю и спасших мир от империалистических амбиций Наполеона.Предлагаемая концепция историко-документальной выставки ставит задачу на основе важнейших документальных источников и музейных экспонатов рассказать о роли казачества в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов. Наибольшее значение уделяется военному аспекту событий, в том числе воинским подвигам казаков.Также вниманию посетителей будут представлены изобразительные материалы, свидетельствующие о том, как воспринимали и отражали образы казаков художники России и Западной Европы того времени. Подобранные для выставки архивные документы, гравюры, рисунки и иные иллюстративные материалы расскажут о действиях различных казачьих воинских подразделений в период войны и освободительного похода.
https://ria.ru/20220524/kazaki-1790332396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790590819_0:0:1715:1286_1920x0_80_0_0_fd2b08f186275bf507651ac6e708fcfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российское казачество
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Историко-документальная выставка "Казачество в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов" открылась в Москве 24 мая. Посетители могут ознакомиться с экспозицией в течение месяца в Российском государственном архиве социально-политической истории, вход свободный, сообщили в пресс-службе Синодального комитета Русской православной церкви.
Одна из целей выставки, по мнению председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, – напомнить современникам о подвиге предков, отстоявших свою землю и спасших мир от империалистических амбиций Наполеона.
"Среди проявивших удивительную силу духа и воинскую отвагу было немало казаков. Эти имена должны стать вновь широко известны в нашей стране. Подрастающее поколение должно быть знакомо не с героями западной культуры и кинематографа, а с биографиями победителей и людей, в своей жизни опиравшихся прежде всего на традиционные ценности и православную веру", – подчеркнул в своем приветствии архипастырь.
Предлагаемая концепция историко-документальной выставки ставит задачу на основе важнейших документальных источников и музейных экспонатов рассказать о роли казачества в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов. Наибольшее значение уделяется военному аспекту событий, в том числе воинским подвигам казаков.
Также вниманию посетителей будут представлены изобразительные материалы, свидетельствующие о том, как воспринимали и отражали образы казаков художники России и Западной Европы того времени. Подобранные для выставки архивные документы, гравюры, рисунки и иные иллюстративные материалы расскажут о действиях различных казачьих воинских подразделений в период войны и освободительного похода.