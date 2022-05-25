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В Москве открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года - РИА Новости, 25.05.2022
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В Москве открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года
В Москве открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года - РИА Новости, 25.05.2022
В Москве открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года
Историко-документальная выставка "Казачество в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов" открылась в Москве 24 мая... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:22
2022-05-25T12:22
российское казачество
россия
российское казачество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Историко-документальная выставка "Казачество в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов" открылась в Москве 24 мая. Посетители могут ознакомиться с экспозицией в течение месяца в Российском государственном архиве социально-политической истории, вход свободный, сообщили в пресс-службе Синодального комитета Русской православной церкви.Одна из целей выставки, по мнению председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, – напомнить современникам о подвиге предков, отстоявших свою землю и спасших мир от империалистических амбиций Наполеона.Предлагаемая концепция историко-документальной выставки ставит задачу на основе важнейших документальных источников и музейных экспонатов рассказать о роли казачества в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов. Наибольшее значение уделяется военному аспекту событий, в том числе воинским подвигам казаков.Также вниманию посетителей будут представлены изобразительные материалы, свидетельствующие о том, как воспринимали и отражали образы казаков художники России и Западной Европы того времени. Подобранные для выставки архивные документы, гравюры, рисунки и иные иллюстративные материалы расскажут о действиях различных казачьих воинских подразделений в период войны и освободительного похода.
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россия, российское казачество
12:22 25.05.2022
 

В Москве открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года

© Пресс-служба Синодального комитета Русской Православной ЦерквиУчастники и гости научной конференции и выставки, посвященные войне 1812 года
Участники и гости научной конференции и выставки, посвященные войне 1812 года
© Пресс-служба Синодального комитета Русской Православной Церкви
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Историко-документальная выставка "Казачество в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов" открылась в Москве 24 мая. Посетители могут ознакомиться с экспозицией в течение месяца в Российском государственном архиве социально-политической истории, вход свободный, сообщили в пресс-службе Синодального комитета Русской православной церкви.
Одна из целей выставки, по мнению председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, – напомнить современникам о подвиге предков, отстоявших свою землю и спасших мир от империалистических амбиций Наполеона.
© Пресс-служба Синодального комитета Русской Православной ЦерквиУчастники и гости научной конференции и выставки, посвященные войне 1812 года
Участники и гости научной конференции и выставки, посвященные войне 1812 года
© Пресс-служба Синодального комитета Русской Православной Церкви
Участники и гости научной конференции и выставки, посвященные войне 1812 года

"Среди проявивших удивительную силу духа и воинскую отвагу было немало казаков. Эти имена должны стать вновь широко известны в нашей стране. Подрастающее поколение должно быть знакомо не с героями западной культуры и кинематографа, а с биографиями победителей и людей, в своей жизни опиравшихся прежде всего на традиционные ценности и православную веру", – подчеркнул в своем приветствии архипастырь.

Предлагаемая концепция историко-документальной выставки ставит задачу на основе важнейших документальных источников и музейных экспонатов рассказать о роли казачества в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов. Наибольшее значение уделяется военному аспекту событий, в том числе воинским подвигам казаков.
Участники конференции Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества
24 мая, 11:14Российское казачество
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Также вниманию посетителей будут представлены изобразительные материалы, свидетельствующие о том, как воспринимали и отражали образы казаков художники России и Западной Европы того времени. Подобранные для выставки архивные документы, гравюры, рисунки и иные иллюстративные материалы расскажут о действиях различных казачьих воинских подразделений в период войны и освободительного похода.
 
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