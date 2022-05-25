https://ria.ru/20220525/vystavka-1790592216.html

В Москве открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года

В Москве открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года - РИА Новости, 25.05.2022

В Москве открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года

Историко-документальная выставка "Казачество в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов" открылась в Москве 24 мая... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:22

2022-05-25T12:22

2022-05-25T12:22

российское казачество

россия

российское казачество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Историко-документальная выставка "Казачество в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов" открылась в Москве 24 мая. Посетители могут ознакомиться с экспозицией в течение месяца в Российском государственном архиве социально-политической истории, вход свободный, сообщили в пресс-службе Синодального комитета Русской православной церкви.Одна из целей выставки, по мнению председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, – напомнить современникам о подвиге предков, отстоявших свою землю и спасших мир от империалистических амбиций Наполеона.Предлагаемая концепция историко-документальной выставки ставит задачу на основе важнейших документальных источников и музейных экспонатов рассказать о роли казачества в Отечественной войне 1812 года и освободительном походе русской армии 1813–1814 годов. Наибольшее значение уделяется военному аспекту событий, в том числе воинским подвигам казаков.Также вниманию посетителей будут представлены изобразительные материалы, свидетельствующие о том, как воспринимали и отражали образы казаков художники России и Западной Европы того времени. Подобранные для выставки архивные документы, гравюры, рисунки и иные иллюстративные материалы расскажут о действиях различных казачьих воинских подразделений в период войны и освободительного похода.

https://ria.ru/20220524/kazaki-1790332396.html

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россия, российское казачество