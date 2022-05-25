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В Японии назвали дальность и высоту полета запущенных из КНДР ракет - РИА Новости, 25.05.2022
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В Японии назвали дальность и высоту полета запущенных из КНДР ракет
В Японии назвали дальность и высоту полета запущенных из КНДР ракет - РИА Новости, 25.05.2022
В Японии назвали дальность и высоту полета запущенных из КНДР ракет
Высота полета первой выпущенной утром в среду ракеты КНДР составила 550 километров, дальность полета - 300 километров, сообщило министерство обороны Японии. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T02:27
2022-05-25T02:34
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Высота полета первой выпущенной утром в среду ракеты КНДР составила 550 километров, дальность полета - 300 километров, сообщило министерство обороны Японии.Высота полета второй ракеты равна 50 километрам, а дальность по измененной траектории - 750 километров. Обе они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данные по третьей ракете уточняются.Утром 25 мая КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря из района Сунан в Пхеньяне, они прошли примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания проверить безопасность судов после этих ракетных пусков Пхеньяна.
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япония
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в мире, япония, кндр (северная корея)
02:27 25.05.2022 (обновлено: 02:34 25.05.2022)
 
В Японии назвали дальность и высоту полета запущенных из КНДР ракет

Минобороны Японии: высота полета первой запущенной из КНДР ракеты составила 550 километров

© AP Photo / Shizuo KambayashiТрансляция выпуска новостей в Токио о ракетном пуске КНДР
Трансляция выпуска новостей в Токио о ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Трансляция выпуска новостей в Токио о ракетном пуске КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Высота полета первой выпущенной утром в среду ракеты КНДР составила 550 километров, дальность полета - 300 километров, сообщило министерство обороны Японии.
Высота полета второй ракеты равна 50 километрам, а дальность по измененной траектории - 750 километров. Обе они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данные по третьей ракете уточняются.
Утром 25 мая КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря из района Сунан в Пхеньяне, они прошли примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания проверить безопасность судов после этих ракетных пусков Пхеньяна.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
02:04
Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)
 
 
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