https://ria.ru/20220525/vysota-1790521188.html

В Японии назвали дальность и высоту полета запущенных из КНДР ракет

В Японии назвали дальность и высоту полета запущенных из КНДР ракет - РИА Новости, 25.05.2022

В Японии назвали дальность и высоту полета запущенных из КНДР ракет

Высота полета первой выпущенной утром в среду ракеты КНДР составила 550 километров, дальность полета - 300 километров, сообщило министерство обороны Японии. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T02:27

2022-05-25T02:27

2022-05-25T02:34

в мире

япония

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150986/80/1509868031_0:184:2400:1534_1920x0_80_0_0_f0f6c2eb32d5a4bdbd45bef8509a37d3.jpg

ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Высота полета первой выпущенной утром в среду ракеты КНДР составила 550 километров, дальность полета - 300 километров, сообщило министерство обороны Японии.Высота полета второй ракеты равна 50 километрам, а дальность по измененной траектории - 750 километров. Обе они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данные по третьей ракете уточняются.Утром 25 мая КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря из района Сунан в Пхеньяне, они прошли примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания проверить безопасность судов после этих ракетных пусков Пхеньяна.

https://ria.ru/20220525/puski-1790520682.html

япония

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, кндр (северная корея)