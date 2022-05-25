https://ria.ru/20220525/vooruzheniya-1790630124.html

МИД призвал НАТО осознать ответственность при поставках вооружений Украине

МИД призвал НАТО осознать ответственность при поставках вооружений Украине - РИА Новости, 25.05.2022

МИД призвал НАТО осознать ответственность при поставках вооружений Украине

Москва призывает страны НАТО осознавать свою ответственность при поставках Киеву вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:01

2022-05-25T15:01

2022-05-25T15:01

специальная военная операция на украине

в мире

турция

киев

нато

мария захарова

украина

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва призывает страны НАТО осознавать свою ответственность при поставках Киеву вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Турции о помощи Украине.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил что Анкара не стала участвовать в урегулировании на Украине, но оказала Киеву конкретную помощь.Захарова отметила, что помощь НАТО Украине заключается в том чтобы поставлять средства убийства как можно большего количества людей на территории страны."Какая же это помощь? Это не помощь. Это просто пособничество по изничтожению страны, которая называется Украина. К сожалению, в этот процесс очень многие страны НАТО пытаются внести какой-то свой посильный и непосильный вклад. Турция - не исключение. Не углубляясь в детали, считали бы правильным повторно акцентировать важность понимания всеми так или иначе вовлеченными сторонами особой ответственности при выстраивании шагов на украинском направлении", - сказала она на брифинге в среду."Накачка Киева все новыми партиями оружия лишь подпитывает у него реваншистские настроения, создает иллюзию возможности решения проблемы российско-украинских отношений сугубо военным путем и не способствует формированию столь нужной политико-дипломатической атмосферы для деэскалации ситуации на Украине в целом", - добавила она.

https://ria.ru/20220519/postavki-1789542376.html

https://ria.ru/20220518/brak-1789250738.html

турция

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, турция, киев, нато, мария захарова, украина, реджеп тайип эрдоган, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)