Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал НАТО осознать ответственность при поставках вооружений Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/vooruzheniya-1790630124.html
МИД призвал НАТО осознать ответственность при поставках вооружений Украине
МИД призвал НАТО осознать ответственность при поставках вооружений Украине - РИА Новости, 25.05.2022
МИД призвал НАТО осознать ответственность при поставках вооружений Украине
Москва призывает страны НАТО осознавать свою ответственность при поставках Киеву вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:01
2022-05-25T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
турция
киев
нато
мария захарова
украина
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва призывает страны НАТО осознавать свою ответственность при поставках Киеву вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Турции о помощи Украине.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил что Анкара не стала участвовать в урегулировании на Украине, но оказала Киеву конкретную помощь.Захарова отметила, что помощь НАТО Украине заключается в том чтобы поставлять средства убийства как можно большего количества людей на территории страны."Какая же это помощь? Это не помощь. Это просто пособничество по изничтожению страны, которая называется Украина. К сожалению, в этот процесс очень многие страны НАТО пытаются внести какой-то свой посильный и непосильный вклад. Турция - не исключение. Не углубляясь в детали, считали бы правильным повторно акцентировать важность понимания всеми так или иначе вовлеченными сторонами особой ответственности при выстраивании шагов на украинском направлении", - сказала она на брифинге в среду."Накачка Киева все новыми партиями оружия лишь подпитывает у него реваншистские настроения, создает иллюзию возможности решения проблемы российско-украинских отношений сугубо военным путем и не способствует формированию столь нужной политико-дипломатической атмосферы для деэскалации ситуации на Украине в целом", - добавила она.
https://ria.ru/20220519/postavki-1789542376.html
https://ria.ru/20220518/brak-1789250738.html
турция
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_669:608:2589:2048_1920x0_80_0_0_23732e8aff4fe1a7d701938cd1576ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, киев, нато, мария захарова, украина, реджеп тайип эрдоган, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:01 25.05.2022
 
МИД призвал НАТО осознать ответственность при поставках вооружений Украине

Захарова призвала страны НАТО осознать ответственность при поставках вооружений Украине

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва призывает страны НАТО осознавать свою ответственность при поставках Киеву вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Турции о помощи Украине.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил что Анкара не стала участвовать в урегулировании на Украине, но оказала Киеву конкретную помощь.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 17:29Специальная военная операция на Украине
Джонсон рассказал о поставках британского вооружения Украине
Захарова отметила, что помощь НАТО Украине заключается в том чтобы поставлять средства убийства как можно большего количества людей на территории страны.
"Какая же это помощь? Это не помощь. Это просто пособничество по изничтожению страны, которая называется Украина. К сожалению, в этот процесс очень многие страны НАТО пытаются внести какой-то свой посильный и непосильный вклад. Турция - не исключение. Не углубляясь в детали, считали бы правильным повторно акцентировать важность понимания всеми так или иначе вовлеченными сторонами особой ответственности при выстраивании шагов на украинском направлении", - сказала она на брифинге в среду.
"Накачка Киева все новыми партиями оружия лишь подпитывает у него реваншистские настроения, создает иллюзию возможности решения проблемы российско-украинских отношений сугубо военным путем и не способствует формированию столь нужной политико-дипломатической атмосферы для деэскалации ситуации на Украине в целом", - добавила она.
ПТРК Джавелин - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:17Специальная военная операция на Украине
Американцы поставляли Украине бракованное вооружение, сообщили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияКиевНАТОМария ЗахароваУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала