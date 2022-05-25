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СМИ: южнокорейская верфь отказалась строить суда для "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 25.05.2022
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СМИ: южнокорейская верфь отказалась строить суда для "Арктик СПГ — 2"
СМИ: южнокорейская верфь отказалась строить суда для "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 25.05.2022
СМИ: южнокорейская верфь отказалась строить суда для "Арктик СПГ — 2"
Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) - партнер "Новатэка" - расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров Arc7 по заказу... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:04
2022-05-25T09:14
экономика
леонид михельсон
сша
великобритания
украина
совкомфлот
евросоюз
южная корея
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding &amp; Marine Engineering (DSME) - партнер "Новатэка" - расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров Arc7 по заказу "Совкомфлота" для проекта "Арктик СПГ 2" по причине просрочки платежа со стороны судоходной компании, сообщает газета "Коммерсант".В раскрытии от 17 мая верфь не называет контрагента, но отмечается, что речь идет о европейском судовладельце. DSME имеет в виду танкеры для "Арктик СПГ 2", считает издание TradeWinds, и это подтверждают источники издания. "В связи с тем, что платеж судовладельца за строительство одного танкера СПГ не произведен в установленные сроки, мы уведомили компанию о расторжении контракта для защиты наших прав", - говорится в сообщении DSME.Верфь должна была сдать танкеры в феврале, апреле и июле 2023 года. Контракт на их строительство был подписан в октябре 2020 года, его общая стоимость составляла 872 миллиона долларов за три судна.Издание предполагает, что "Совкомфлот" не смог рассчитаться по заказу из-за проблем с проведением платежей, которые возникли после того, как компания попала под санкции США, ЕС и Великобритании из-за спецоперации на Украине. В "Совкомфлоте" сообщили, что не комментируют коммерческие контракты, в "Новатэке" на запрос не ответили. Сама газовая компания не попала под санкции США и ЕС, но ее глава Леонид Михельсон находится под санкциями Великобритании.Подобные танкеры сейчас строит российский завод "Звезда", но работам угрожают введенные ЕС технологические санкции. В марте Евросоюз запретил поставки практически всей номенклатуры судового оборудования. Кроме того, под санкции США попал ВЭБ.РФ, который является судовладельцем и лизингодателем 15 СПГ-танкеров, строящихся на "Звезде".Российский завод собирался строить танкеры в кооперации с другой южнокорейской верфью - Samsung Heavy Industries (SHI). По мнению источников газеты, в совокупности эти обстоятельства могут привести к сдвигу сроков строительства судов на "Звезде". Один из собеседников считает, что количество построенных верфью танкеров может быть сокращено минимум вдвое. В "Роснефти" при этом заявили, что "все контрактные обязательства исполняются ССК "Звезда" в полном объеме и в срок", уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220505/gaz-1787001521.html
https://ria.ru/20220522/spg-1789990193.html
сша
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экономика, леонид михельсон, сша, великобритания, украина, совкомфлот, евросоюз, южная корея
09:04 25.05.2022 (обновлено: 09:14 25.05.2022)
 
СМИ: южнокорейская верфь отказалась строить суда для "Арктик СПГ — 2"

"Ъ": южнокорейская верфь DSME отказалась строить суда для "Арктик СПГ — 2"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на строительную площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений
Вид на строительную площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на строительную площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) - партнер "Новатэка" - расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров Arc7 по заказу "Совкомфлота" для проекта "Арктик СПГ 2" по причине просрочки платежа со стороны судоходной компании, сообщает газета "Коммерсант".
В раскрытии от 17 мая верфь не называет контрагента, но отмечается, что речь идет о европейском судовладельце. DSME имеет в виду танкеры для "Арктик СПГ 2", считает издание TradeWinds, и это подтверждают источники издания. "В связи с тем, что платеж судовладельца за строительство одного танкера СПГ не произведен в установленные сроки, мы уведомили компанию о расторжении контракта для защиты наших прав", - говорится в сообщении DSME.
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Верфь должна была сдать танкеры в феврале, апреле и июле 2023 года. Контракт на их строительство был подписан в октябре 2020 года, его общая стоимость составляла 872 миллиона долларов за три судна.
Издание предполагает, что "Совкомфлот" не смог рассчитаться по заказу из-за проблем с проведением платежей, которые возникли после того, как компания попала под санкции США, ЕС и Великобритании из-за спецоперации на Украине. В "Совкомфлоте" сообщили, что не комментируют коммерческие контракты, в "Новатэке" на запрос не ответили. Сама газовая компания не попала под санкции США и ЕС, но ее глава Леонид Михельсон находится под санкциями Великобритании.
Подобные танкеры сейчас строит российский завод "Звезда", но работам угрожают введенные ЕС технологические санкции. В марте Евросоюз запретил поставки практически всей номенклатуры судового оборудования. Кроме того, под санкции США попал ВЭБ.РФ, который является судовладельцем и лизингодателем 15 СПГ-танкеров, строящихся на "Звезде".
Российский завод собирался строить танкеры в кооперации с другой южнокорейской верфью - Samsung Heavy Industries (SHI). По мнению источников газеты, в совокупности эти обстоятельства могут привести к сдвигу сроков строительства судов на "Звезде". Один из собеседников считает, что количество построенных верфью танкеров может быть сокращено минимум вдвое. В "Роснефти" при этом заявили, что "все контрактные обязательства исполняются ССК "Звезда" в полном объеме и в срок", уточняется в сообщении.
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ЭкономикаЛеонид МихельсонСШАВеликобританияУкраинаСовкомфлотЕвросоюзЮжная Корея
 
 
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