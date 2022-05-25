https://ria.ru/20220525/velikobritaniya-1790626921.html

Джонсон взял на себя ответственность за вечеринки в локдаун

Джонсон взял на себя ответственность за вечеринки в локдаун - РИА Новости, 25.05.2022

Джонсон взял на себя ответственность за вечеринки в локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:52

2022-05-25T14:52

2022-05-25T17:31

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борис джонсон

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ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна."Я бы хотел начать с того, что вновь приношу свои извинения парламенту, всей стране за короткое собрание на ланч 19 июня 2020 года (день рождения Джонсона. — Прим. ред.), за которое я уже заплатил штраф. Кроме того, хочу подчеркнуть, что я беру на себя полную ответственность за все, что происходило в моем присутствии", — сказал он, выступая в парламенте.Джонсон также извинился перед сотрудникам служб безопасности и клининга, о ненадлежащем обращении с которыми упомянула в своем отчете госслужащая Сью Грей. В своем докладе она повторила выводы отчета от 31 января, в частности о том, что некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна и их не следовало проводить.Глава кабмина оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще два мероприятия состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Правительство извинилось перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений. По его итогам выписаны 126 штрафов, включая один для премьера.При этом британский телеканал ITV 23 мая опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. По данным телеканала, снимок сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь его директора по коммуникациям. На фотографиях восемь человек стоят рядом на близком расстоянии. Политик запечатлен произносящим тост с поднятым в руке стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем. Другие участники этой вечеринки были оштрафованы, однако сам Джонсон нет.

https://ria.ru/20220525/dzhonson-1790634936.html

https://ria.ru/20220523/dzhonson-1790265295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

борис джонсон, великобритания, правительство великобритании, лондон, королева елизавета ii