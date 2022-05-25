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Доллар и евро подскочили более чем на полтора рубля
Доллар и евро подскочили более чем на полтора рубля - РИА Новости, 25.05.2022
Доллар и евро подскочили более чем на полтора рубля
Доллар и евро после 14.15 мск резко компенсировали дневное падение, подскочив более чем на 1,5 рубля каждый, в итоге курс американской валюты почти достиг 58... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:40
2022-05-25T14:40
2022-05-25T14:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Доллар и евро после 14.15 мск резко компенсировали дневное падение, подскочив более чем на 1,5 рубля каждый, в итоге курс американской валюты почти достиг 58 рублей, евро – 59,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.35 мск прибавляет 1 копейку, достигая 56,81 рубля, евро - снижается на 13 копеек, до 58,42 рубля, следует из данных Московской биржи.При этом минутами ранее курсы доллара и евро достигали максимума среды: 57,96 и 59,385 рубля соответственно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
14:40 25.05.2022 (обновлено: 14:43 25.05.2022)
Доллар и евро подскочили более чем на полтора рубля
Доллар и евро подскочили более чем на полтора рубля, почти компенсировав падение за среду