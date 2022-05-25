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В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака - РИА Новости, 25.05.2022
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В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака
В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака - РИА Новости, 25.05.2022
В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака
Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали онковакцину для лечения рака, эксперименты на животных показали, что выживаемость... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:32
2022-05-25T13:32
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали онковакцину для лечения рака, эксперименты на животных показали, что выживаемость улучшилась на 80%, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Онковакцина - это лечебный препарат. Она построена на изучении антигенов, то есть специфических белков конкретной опухоли, конкретного пациента. Она всегда индивидуальна и уникальна... У экспериментальных животных, у нас пока первая модель колоректальный рак, мы добились улучшения выживаемости на 80%", - сказала Скворцова журналистам.Она пояснила, что если хирургически удалить 99,9% опухоли, то её единичные клетки, которые остались могут начать распространяться, а вакцина позволит очень эффективно уменьшить опухоль или даже полностью её ликвидировать.В настоящее время идет ведётся работа по получению разрешения на проведение клинических исследований, отметил Скворцова.
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия
13:32 25.05.2022
 
В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака

ФМБА разработало вакцину для лечения рака и провело исследования на животных

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали онковакцину для лечения рака, эксперименты на животных показали, что выживаемость улучшилась на 80%, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Онковакцина - это лечебный препарат. Она построена на изучении антигенов, то есть специфических белков конкретной опухоли, конкретного пациента. Она всегда индивидуальна и уникальна... У экспериментальных животных, у нас пока первая модель колоректальный рак, мы добились улучшения выживаемости на 80%", - сказала Скворцова журналистам.
Она пояснила, что если хирургически удалить 99,9% опухоли, то её единичные клетки, которые остались могут начать распространяться, а вакцина позволит очень эффективно уменьшить опухоль или даже полностью её ликвидировать.
В настоящее время идет ведётся работа по получению разрешения на проведение клинических исследований, отметил Скворцова.
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