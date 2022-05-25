https://ria.ru/20220525/vaktsina-1790608046.html
В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака
В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака - РИА Новости, 25.05.2022
В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака
Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали онковакцину для лечения рака, эксперименты на животных показали, что выживаемость... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:32
2022-05-25T13:32
2022-05-25T13:32
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали онковакцину для лечения рака, эксперименты на животных показали, что выживаемость улучшилась на 80%, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Онковакцина - это лечебный препарат. Она построена на изучении антигенов, то есть специфических белков конкретной опухоли, конкретного пациента. Она всегда индивидуальна и уникальна... У экспериментальных животных, у нас пока первая модель колоректальный рак, мы добились улучшения выживаемости на 80%", - сказала Скворцова журналистам.Она пояснила, что если хирургически удалить 99,9% опухоли, то её единичные клетки, которые остались могут начать распространяться, а вакцина позволит очень эффективно уменьшить опухоль или даже полностью её ликвидировать.В настоящее время идет ведётся работа по получению разрешения на проведение клинических исследований, отметил Скворцова.
https://ria.ru/20220522/rak-1790055511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия
В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака
ФМБА разработало вакцину для лечения рака и провело исследования на животных
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали онковакцину для лечения рака, эксперименты на животных показали, что выживаемость улучшилась на 80%, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Онковакцина - это лечебный препарат. Она построена на изучении антигенов, то есть специфических белков конкретной опухоли, конкретного пациента. Она всегда индивидуальна и уникальна... У экспериментальных животных, у нас пока первая модель колоректальный рак, мы добились улучшения выживаемости на 80%", - сказала Скворцова журналистам.
Она пояснила, что если хирургически удалить 99,9% опухоли, то её единичные клетки, которые остались могут начать распространяться, а вакцина позволит очень эффективно уменьшить опухоль или даже полностью её ликвидировать.
В настоящее время идет ведётся работа по получению разрешения на проведение клинических исследований, отметил Скворцова.