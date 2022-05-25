11:17 25.05.2022 (обновлено: 11:46 25.05.2022)
Российская авиация уничтожила штаб теробороны в Соледаре
Минобороны: российская авиация уничтожила штаб теробороны в Соледаре
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские самолеты и вертолеты за сутки уничтожили два украинских склада с вооружением, штаб теробороны в Соледаре, 46 районов сосредоточения живой силы и вооружений, в результате чего поражены более 300 националистов и 46 единиц военной техники, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледра, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники", - сообщил он.