Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация уничтожила штаб теробороны в Соледаре - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790570481.html
Российская авиация уничтожила штаб теробороны в Соледаре
Российская авиация уничтожила штаб теробороны в Соледаре - РИА Новости, 25.05.2022
Российская авиация уничтожила штаб теробороны в Соледаре
Российские самолеты и вертолеты за сутки уничтожили два украинских склада с вооружением, штаб теробороны в Соледаре, 46 районов сосредоточения живой силы и... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:17
2022-05-25T11:46
в мире
россия
украина
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067524_0:66:2946:1723_1920x0_80_0_0_6651b6d0851d6c654ccae3ba14786ca6.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские самолеты и вертолеты за сутки уничтожили два украинских склада с вооружением, штаб теробороны в Соледаре, 46 районов сосредоточения живой силы и вооружений, в результате чего поражены более 300 националистов и 46 единиц военной техники, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледра, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники", - сообщил он.
https://ria.ru/20220525/zerno-1790579678.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067524_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9b0729d22fd58ecebd8ed896cf7fb69d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
11:17 25.05.2022 (обновлено: 11:46 25.05.2022)
 
Российская авиация уничтожила штаб теробороны в Соледаре

Минобороны: российская авиация уничтожила штаб теробороны в Соледаре

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские самолеты и вертолеты за сутки уничтожили два украинских склада с вооружением, штаб теробороны в Соледаре, 46 районов сосредоточения живой силы и вооружений, в результате чего поражены более 300 националистов и 46 единиц военной техники, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледра, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники", - сообщил он.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 11:40
В МИД прокомментировали идею о сопровождении судов с зерном из Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала