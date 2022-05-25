https://ria.ru/20220525/ukraina-1790570481.html

Российская авиация уничтожила штаб теробороны в Соледаре

Российская авиация уничтожила штаб теробороны в Соледаре - РИА Новости, 25.05.2022

Российская авиация уничтожила штаб теробороны в Соледаре

Российские самолеты и вертолеты за сутки уничтожили два украинских склада с вооружением, штаб теробороны в Соледаре, 46 районов сосредоточения живой силы и... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:17

2022-05-25T11:17

2022-05-25T11:46

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские самолеты и вертолеты за сутки уничтожили два украинских склада с вооружением, штаб теробороны в Соледаре, 46 районов сосредоточения живой силы и вооружений, в результате чего поражены более 300 националистов и 46 единиц военной техники, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледра, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники", - сообщил он.

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина