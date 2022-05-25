https://ria.ru/20220525/ukraina-1790551841.html

Украинский пленный заявил, что такие, как он, не нужны киевскому режиму

Украинский пленный заявил, что такие, как он, не нужны киевскому режиму - РИА Новости, 25.05.2022

Украинский пленный заявил, что такие, как он, не нужны киевскому режиму

Киевский режим не хочет заниматься вопросом украинских военнопленных, они оказались ему не нужны, заявил попавший в плен украинский военнослужащий... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:28

2022-05-25T10:28

2022-05-25T10:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Киевский режим не хочет заниматься вопросом украинских военнопленных, они оказались ему не нужны, заявил попавший в плен украинский военнослужащий опубликованном Минобороны РФ в видео."Надо поднимать вопрос по поводу нашего обмена. Нас много здесь. Надо, чтобы ты нашла или волонтёров, или военкоматы на территории Украины, надо, чтобы люди занимались вопросом нашего обмена, потому как властям, ну не знаю, нет ни желания, ни настроения это делать", - сказал пленный в разговоре с женой по видеосвязи."Мы просто остались не нужны", - добавил он.Другой украинский военнопленный призвал своих складывать оружие. "Желаю сложить оружие и идти домой к своим семьям к матерям. Дома вас все ждут. Война никому не нужна", - отметил он.Оба пленных поведали, что российские военные относятся к ним хорошо.

https://ria.ru/20220523/primanka-1790084244.html

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)