https://ria.ru/20220525/ukraina-1790551841.html
Украинский пленный заявил, что такие, как он, не нужны киевскому режиму
Украинский пленный заявил, что такие, как он, не нужны киевскому режиму - РИА Новости, 25.05.2022
Украинский пленный заявил, что такие, как он, не нужны киевскому режиму
Киевский режим не хочет заниматься вопросом украинских военнопленных, они оказались ему не нужны, заявил попавший в плен украинский военнослужащий... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:28
2022-05-25T10:28
2022-05-25T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Киевский режим не хочет заниматься вопросом украинских военнопленных, они оказались ему не нужны, заявил попавший в плен украинский военнослужащий опубликованном Минобороны РФ в видео."Надо поднимать вопрос по поводу нашего обмена. Нас много здесь. Надо, чтобы ты нашла или волонтёров, или военкоматы на территории Украины, надо, чтобы люди занимались вопросом нашего обмена, потому как властям, ну не знаю, нет ни желания, ни настроения это делать", - сказал пленный в разговоре с женой по видеосвязи."Мы просто остались не нужны", - добавил он.Другой украинский военнопленный призвал своих складывать оружие. "Желаю сложить оружие и идти домой к своим семьям к матерям. Дома вас все ждут. Война никому не нужна", - отметил он.Оба пленных поведали, что российские военные относятся к ним хорошо.
https://ria.ru/20220523/primanka-1790084244.html
https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Украинский пленный заявил, что такие, как он, не нужны киевскому режиму
Украинский военнопленный заявил, что такие, как он, не нужны киевскому режиму