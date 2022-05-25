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Глава Пентагона оконфузился с флагом Украины - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790542388.html
Глава Пентагона оконфузился с флагом Украины
Глава Пентагона оконфузился с флагом Украины - РИА Новости, 25.05.2022
Глава Пентагона оконфузился с флагом Украины
Представители Пентагона провели совещание по ситуации на Украине, повесив ее флаги вверх ногами. Видео опубликовано на сайте Министерства обороны Соединенных... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:38
2022-05-25T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
джо байден
донбасс
киев
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Представители Пентагона провели совещание по ситуации на Украине, повесив ее флаги вверх ногами. Видео опубликовано на сайте Министерства обороны Соединенных Штатов.Встреча проходила в режиме видеоконференции, на ней присутствовали представители 44 государств. Среди прочего они обсуждали потребности Киева в вооружении и международное спонсирование страны.На кадрах с выступлением главы министерства Ллойда Остина видно, что все флаги Украины оказались перевернуты. Как уточняет Business Insider, ранее американский министр обороны уже встречался с украинским коллегой и тогда флаг повесили правильно.Военная помощь УкраинеНа фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных стран только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/pentagon-1790264714.html
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в мире, ллойд остин, джо байден, донбасс, киев, украина, министерство обороны сша, нато
09:38 25.05.2022 (обновлено: 12:59 25.05.2022)
 
Глава Пентагона оконфузился с флагом Украины

Глава Пентагона Остин провел совещание по Украине с перевернутыми украинскими флагами

© AP Photo / Alex BrandonВидеоконференция контактной группы США по Украине во главе с шефом Пентагона Ллойдом Остином
Видеоконференция контактной группы США по Украине во главе с шефом Пентагона Ллойдом Остином - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Видеоконференция контактной группы США по Украине во главе с шефом Пентагона Ллойдом Остином
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Представители Пентагона провели совещание по ситуации на Украине, повесив ее флаги вверх ногами. Видео опубликовано на сайте Министерства обороны Соединенных Штатов.
Встреча проходила в режиме видеоконференции, на ней присутствовали представители 44 государств. Среди прочего они обсуждали потребности Киева в вооружении и международное спонсирование страны.
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На кадрах с выступлением главы министерства Ллойда Остина видно, что все флаги Украины оказались перевернуты. Как уточняет Business Insider, ранее американский министр обороны уже встречался с украинским коллегой и тогда флаг повесили правильно.

Военная помощь Украине

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных стран только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
На прошлой неделе Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинДжо БайденДонбассКиевУкраинаМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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