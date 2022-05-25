https://ria.ru/20220525/ukraina-1790542388.html

Глава Пентагона оконфузился с флагом Украины

Глава Пентагона оконфузился с флагом Украины - РИА Новости, 25.05.2022

Глава Пентагона оконфузился с флагом Украины

Представители Пентагона провели совещание по ситуации на Украине, повесив ее флаги вверх ногами. Видео опубликовано на сайте Министерства обороны Соединенных... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:38

2022-05-25T09:38

2022-05-25T12:59

специальная военная операция на украине

в мире

ллойд остин

джо байден

донбасс

киев

украина

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Представители Пентагона провели совещание по ситуации на Украине, повесив ее флаги вверх ногами. Видео опубликовано на сайте Министерства обороны Соединенных Штатов.Встреча проходила в режиме видеоконференции, на ней присутствовали представители 44 государств. Среди прочего они обсуждали потребности Киева в вооружении и международное спонсирование страны.На кадрах с выступлением главы министерства Ллойда Остина видно, что все флаги Украины оказались перевернуты. Как уточняет Business Insider, ранее американский министр обороны уже встречался с украинским коллегой и тогда флаг повесили правильно.Военная помощь УкраинеНа фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных стран только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/pentagon-1790264714.html

https://ria.ru/20220524/kissindzher-1790468153.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, ллойд остин, джо байден, донбасс, киев, украина, министерство обороны сша, нато