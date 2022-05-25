Рейтинг@Mail.ru
Филиппины ожидают поставку удобрений из России - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/udobreniya-1790587533.html
Филиппины ожидают поставку удобрений из России
Филиппины ожидают поставку удобрений из России - РИА Новости, 25.05.2022
Филиппины ожидают поставку удобрений из России
Филиппины ожидают поставку из России удобрений на фоне их дефицита на мировом рынке, сообщило в среду Филиппинское агентство новостей. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:04
2022-05-25T12:05
экономика
филиппины
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_1afdc53735d2d7965350240dbf1cec3e.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Филиппины ожидают поставку из России удобрений на фоне их дефицита на мировом рынке, сообщило в среду Филиппинское агентство новостей."Мы проводим встречи с россиянами, от них есть ответ, мне только что позвонили и сообщили, что они хотят поставлять нам удобрения", - приводит агентство слова заместителя директора управления по вопросам удобрений и пестицидов Маера Мулы.Объемы поставок пока не определены."У нас есть обязательство между Россией и Филиппинами через министерство сельского хозяйства о том, что мы импортируем мочевину из России, и, возможно, мы обсудим скоро цены и объемы", - заявил филиппинскому агентству представитель министерства.Мула признал, что Филиппинам не хватает удобрений из-за влияния пандемии коронавируса и ограничений на поставки из нескольких стран, а также из-за ситуации на Украине."Если вы посмотрите глубже, мы все еще зависимы от импорта, на 100%", - сказал Мула.Помимо России министерство сельского хозяйства Филиппин ожидает поставки удобрений из Индонезии, Малайзии и Китая, поскольку требуется по меньшей мере 600 тысяч тонн на предстоящие полевые работы.
https://ria.ru/20220518/oon-1789317028.html
https://ria.ru/20220511/udobreniya-1787936050.html
филиппины
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1b49336e53829e8aa63f423bfdcc18a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, филиппины, россия, украина
12:04 25.05.2022 (обновлено: 12:05 25.05.2022)
 
Филиппины ожидают поставку удобрений из России

Филиппины ожидают поставку удобрений из России на фоне их дефицита на мировом рынке

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Филиппины ожидают поставку из России удобрений на фоне их дефицита на мировом рынке, сообщило в среду Филиппинское агентство новостей.
"Мы проводим встречи с россиянами, от них есть ответ, мне только что позвонили и сообщили, что они хотят поставлять нам удобрения", - приводит агентство слова заместителя директора управления по вопросам удобрений и пестицидов Маера Мулы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 18:33
Генсек ООН предложил ввести исключения для поставок удобрений из России
Объемы поставок пока не определены.
"У нас есть обязательство между Россией и Филиппинами через министерство сельского хозяйства о том, что мы импортируем мочевину из России, и, возможно, мы обсудим скоро цены и объемы", - заявил филиппинскому агентству представитель министерства.
Мула признал, что Филиппинам не хватает удобрений из-за влияния пандемии коронавируса и ограничений на поставки из нескольких стран, а также из-за ситуации на Украине.
"Если вы посмотрите глубже, мы все еще зависимы от импорта, на 100%", - сказал Мула.
Помимо России министерство сельского хозяйства Филиппин ожидает поставки удобрений из Индонезии, Малайзии и Китая, поскольку требуется по меньшей мере 600 тысяч тонн на предстоящие полевые работы.
Машина с мешками с удобрениями - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 15:54
Всемирный банк спрогнозировал рост цен на удобрения на 70 процентов
 
ЭкономикаФилиппиныРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала