https://ria.ru/20220525/udobreniya-1790587533.html
Филиппины ожидают поставку удобрений из России
Филиппины ожидают поставку удобрений из России - РИА Новости, 25.05.2022
Филиппины ожидают поставку удобрений из России
Филиппины ожидают поставку из России удобрений на фоне их дефицита на мировом рынке, сообщило в среду Филиппинское агентство новостей. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:04
2022-05-25T12:04
2022-05-25T12:05
экономика
филиппины
россия
украина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Филиппины ожидают поставку из России удобрений на фоне их дефицита на мировом рынке, сообщило в среду Филиппинское агентство новостей."Мы проводим встречи с россиянами, от них есть ответ, мне только что позвонили и сообщили, что они хотят поставлять нам удобрения", - приводит агентство слова заместителя директора управления по вопросам удобрений и пестицидов Маера Мулы.Объемы поставок пока не определены."У нас есть обязательство между Россией и Филиппинами через министерство сельского хозяйства о том, что мы импортируем мочевину из России, и, возможно, мы обсудим скоро цены и объемы", - заявил филиппинскому агентству представитель министерства.Мула признал, что Филиппинам не хватает удобрений из-за влияния пандемии коронавируса и ограничений на поставки из нескольких стран, а также из-за ситуации на Украине."Если вы посмотрите глубже, мы все еще зависимы от импорта, на 100%", - сказал Мула.Помимо России министерство сельского хозяйства Филиппин ожидает поставки удобрений из Индонезии, Малайзии и Китая, поскольку требуется по меньшей мере 600 тысяч тонн на предстоящие полевые работы.
https://ria.ru/20220518/oon-1789317028.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, филиппины, россия, украина
12:04 25.05.2022 (обновлено: 12:05 25.05.2022)
Филиппины ожидают поставку удобрений из России
Филиппины ожидают поставку удобрений из России на фоне их дефицита на мировом рынке