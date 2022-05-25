https://ria.ru/20220525/udobreniya-1790587533.html

Филиппины ожидают поставку удобрений из России

Филиппины ожидают поставку удобрений из России - РИА Новости, 25.05.2022

Филиппины ожидают поставку удобрений из России

Филиппины ожидают поставку из России удобрений на фоне их дефицита на мировом рынке, сообщило в среду Филиппинское агентство новостей. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:04

2022-05-25T12:04

2022-05-25T12:05

экономика

филиппины

россия

украина

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Филиппины ожидают поставку из России удобрений на фоне их дефицита на мировом рынке, сообщило в среду Филиппинское агентство новостей."Мы проводим встречи с россиянами, от них есть ответ, мне только что позвонили и сообщили, что они хотят поставлять нам удобрения", - приводит агентство слова заместителя директора управления по вопросам удобрений и пестицидов Маера Мулы.Объемы поставок пока не определены."У нас есть обязательство между Россией и Филиппинами через министерство сельского хозяйства о том, что мы импортируем мочевину из России, и, возможно, мы обсудим скоро цены и объемы", - заявил филиппинскому агентству представитель министерства.Мула признал, что Филиппинам не хватает удобрений из-за влияния пандемии коронавируса и ограничений на поставки из нескольких стран, а также из-за ситуации на Украине."Если вы посмотрите глубже, мы все еще зависимы от импорта, на 100%", - сказал Мула.Помимо России министерство сельского хозяйства Филиппин ожидает поставки удобрений из Индонезии, Малайзии и Китая, поскольку требуется по меньшей мере 600 тысяч тонн на предстоящие полевые работы.

https://ria.ru/20220518/oon-1789317028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, филиппины, россия, украина