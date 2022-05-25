https://ria.ru/20220525/ucheniya-1790531273.html

Вооруженные силы Китая провели учения у берегов Тайваня

Вооруженные силы Китая провели учения у берегов Тайваня - РИА Новости, 25.05.2022

Вооруженные силы Китая провели учения у берегов Тайваня

Вооруженные силы Китая организовали военные учения в районе острова Тайвань, эти меры были предприняты для "предостережения США", следует из заявления Восточной РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:09

2022-05-25T08:09

2022-05-25T08:21

в мире

китай

тайвань

сша

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Китая организовали военные учения в районе острова Тайвань, эти меры были предприняты для "предостережения США", следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая."На днях Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала объединенное патрулирование в целях обеспечения боеготовности и военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", - говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat."Это серьезное предупреждение в связи с недавней активностью между США и Тайванем", - отмечается в заявлении.В документе подчеркивается, что Тайвань является частью КНР, а китайские вооруженные силы имеют все возможности и полны решимости предотвратить вмешательство внешних сил и любые попытки сепаратистских сил организовать "независимость Тайваня".Президент США Джо Байден в понедельник в ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке.Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова. Однако во вторник Байден, отвечая на вопрос журналистов, направит ли США военных на Тайвань в случай вторжения Китая, вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что, если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".

https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html

https://ria.ru/20220523/bayden-1790150589.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая