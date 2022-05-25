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Вооруженные силы Китая провели учения у берегов Тайваня - РИА Новости, 25.05.2022
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Вооруженные силы Китая провели учения у берегов Тайваня
Вооруженные силы Китая провели учения у берегов Тайваня - РИА Новости, 25.05.2022
Вооруженные силы Китая провели учения у берегов Тайваня
Вооруженные силы Китая организовали военные учения в районе острова Тайвань, эти меры были предприняты для "предостережения США", следует из заявления Восточной РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:09
2022-05-25T08:21
в мире
китай
тайвань
сша
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Китая организовали военные учения в районе острова Тайвань, эти меры были предприняты для "предостережения США", следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая."На днях Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала объединенное патрулирование в целях обеспечения боеготовности и военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", - говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat."Это серьезное предупреждение в связи с недавней активностью между США и Тайванем", - отмечается в заявлении.В документе подчеркивается, что Тайвань является частью КНР, а китайские вооруженные силы имеют все возможности и полны решимости предотвратить вмешательство внешних сил и любые попытки сепаратистских сил организовать "независимость Тайваня".Президент США Джо Байден в понедельник в ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке.Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова. Однако во вторник Байден, отвечая на вопрос журналистов, направит ли США военных на Тайвань в случай вторжения Китая, вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что, если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html
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тайвань
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в мире, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая
08:09 25.05.2022 (обновлено: 08:21 25.05.2022)
 
Вооруженные силы Китая провели учения у берегов Тайваня

Вооруженные силы Китая провели учения у берегов Тайваня для "предостережения США"

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил КНР
Военнослужащие вооруженных сил КНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие вооруженных сил КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Китая организовали военные учения в районе острова Тайвань, эти меры были предприняты для "предостережения США", следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.
"На днях Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала объединенное патрулирование в целях обеспечения боеготовности и военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", - говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat.
"Это серьезное предупреждение в связи с недавней активностью между США и Тайванем", - отмечается в заявлении.
В документе подчеркивается, что Тайвань является частью КНР, а китайские вооруженные силы имеют все возможности и полны решимости предотвратить вмешательство внешних сил и любые попытки сепаратистских сил организовать "независимость Тайваня".
Девушка проходит мимо плаката с изображением президента США Джо Байдена в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 08:00
Америка решила догнать и обогнать Китай
Президент США Джо Байден в понедельник в ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке.
Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова. Однако во вторник Байден, отвечая на вопрос журналистов, направит ли США военных на Тайвань в случай вторжения Китая, вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что, если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:34
"Приезжайте, посмотрим": китайцы пригрозили Байдену после слов о Тайване
 
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