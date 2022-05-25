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В Турции собираются развивать медицинский туризм - РИА Новости, 25.05.2022
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Туризм
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В Турции собираются развивать медицинский туризм
В Турции собираются развивать медицинский туризм - РИА Новости, 25.05.2022
В Турции собираются развивать медицинский туризм
Глава ассоциации оздоровительного туризма Турции (TÜSATDER) Сервет Терзилер заявил, что государство имеет все шансы стать лидером в области предоставления... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:42
2022-05-25T16:42
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава ассоциации оздоровительного туризма Турции (TÜSATDER) Сервет Терзилер заявил, что государство имеет все шансы стать лидером в области предоставления медицинских услуг иностранцам, сообщает Turizm Aktuel.По его словам, залог успеха — высокое качество при отличной цене. Так, стоимость пересадки волос у хорошего специалиста в Европе составляет 15 тысяч евро, в США — 12 тысяч долларов, в Японии — 30 тысяч долларов, а в Турции — 2,5 тысячи евро. Причем перелет и проживание в гостинице включены в эту сумму, отметил эксперт.Самые востребованные процедуры — пересадка волос и эстетические операции. Сервет Терзилер отметил, что 65 процентов мужчин в Турции имеют проблемы с волосами, потому клиники наработали большой опыт.По данным Института статистики Турции (TUIK), в 2021 году расходы туристов на оздоровление составили 1,048 миллиарда долларов. В этом году, по прогнозам ассоциации, показатель может быть удвоен. С учетом трат отдыхающих на спа-услуги, доход страны от оздоровительного туризма может превысить три миллиарда долларов.
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туризм, новости - туризм, турция, европа, сша, япония, туристы
16:42 25.05.2022
 
В Турции собираются развивать медицинский туризм

В Турции ожидают рост числа туристов, которые едут за пластическими операциями и лечением

© Depositphotos / photonskТурецкий хаммам
Турецкий хаммам - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Depositphotos / photonsk
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава ассоциации оздоровительного туризма Турции (TÜSATDER) Сервет Терзилер заявил, что государство имеет все шансы стать лидером в области предоставления медицинских услуг иностранцам, сообщает Turizm Aktuel.
По его словам, залог успеха — высокое качество при отличной цене. Так, стоимость пересадки волос у хорошего специалиста в Европе составляет 15 тысяч евро, в США — 12 тысяч долларов, в Японии — 30 тысяч долларов, а в Турции — 2,5 тысячи евро. Причем перелет и проживание в гостинице включены в эту сумму, отметил эксперт.
Самые востребованные процедуры — пересадка волос и эстетические операции. Сервет Терзилер отметил, что 65 процентов мужчин в Турции имеют проблемы с волосами, потому клиники наработали большой опыт.
По данным Института статистики Турции (TUIK), в 2021 году расходы туристов на оздоровление составили 1,048 миллиарда долларов. В этом году, по прогнозам ассоциации, показатель может быть удвоен. С учетом трат отдыхающих на спа-услуги, доход страны от оздоровительного туризма может превысить три миллиарда долларов.
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