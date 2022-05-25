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В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида - РИА Новости, 25.05.2022
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Туризм
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В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида
В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида - РИА Новости, 25.05.2022
В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида
В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида, сообщает Turizm Aktuel. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:32
2022-05-25T13:32
туризм
туризм
новости - туризм
россия
турция
анталья (провинция)
аэропорт
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида, сообщает Turizm Aktuel.Инцидент произошел во втором терминале международного аэропорта. 38-летний гражданин России поднялся на второй этаж, забрался на металлические перила ограждения, накинул на шею провод и спрыгнул.Служба безопасности воздушной гавани отреагировала мгновенно, пишет издание. Под ноги подставили надувной матрац (его еще называют подушкой безопасности), а провод перерезал дежурный, поднявшийся по переносной лестнице. Турист был спасен и доставлен в госпиталь.Обстоятельства происшествия выясняются.
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туризм, новости - туризм, россия, турция, анталья (провинция), аэропорт
13:32 25.05.2022
 
В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида

В аэропорту Антальи сотрудники спасли попытавшегося совершить суицид российского туриста

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида, сообщает Turizm Aktuel.
Инцидент произошел во втором терминале международного аэропорта. 38-летний гражданин России поднялся на второй этаж, забрался на металлические перила ограждения, накинул на шею провод и спрыгнул.
Служба безопасности воздушной гавани отреагировала мгновенно, пишет издание. Под ноги подставили надувной матрац (его еще называют подушкой безопасности), а провод перерезал дежурный, поднявшийся по переносной лестнице. Турист был спасен и доставлен в госпиталь.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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