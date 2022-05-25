https://ria.ru/20220525/turtsiya-1790599168.html
В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида
В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида - РИА Новости, 25.05.2022
В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида
В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида, сообщает Turizm Aktuel. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:32
2022-05-25T13:32
2022-05-25T13:32
туризм
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новости - туризм
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анталья (провинция)
аэропорт
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида, сообщает Turizm Aktuel.Инцидент произошел во втором терминале международного аэропорта. 38-летний гражданин России поднялся на второй этаж, забрался на металлические перила ограждения, накинул на шею провод и спрыгнул.Служба безопасности воздушной гавани отреагировала мгновенно, пишет издание. Под ноги подставили надувной матрац (его еще называют подушкой безопасности), а провод перерезал дежурный, поднявшийся по переносной лестнице. Турист был спасен и доставлен в госпиталь.Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В аэропорту Антальи российский турист совершил попытку суицида
В аэропорту Антальи сотрудники спасли попытавшегося совершить суицид российского туриста