Рейтинг@Mail.ru
Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/turchinov-1790616112.html
Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ
Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ - РИА Новости, 25.05.2022
Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александр Турчинов назвал политическим пиаром Службы безопасности Украины вызов его на РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:08
2022-05-25T14:08
в мире
арсений яценюк
виктор медведчук
украина
служба безопасности украины
донбасс
петр порошенко
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149530/46/1495304655_0:0:2580:1451_1920x0_80_0_0_a5deb1e1b1f83e96063ab6cd41aee217.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александр Турчинов назвал политическим пиаром Службы безопасности Украины вызов его на допрос в качестве свидетеля, отметив, что находится на фронте.Ранее СБУ вызывала на допрос в качестве свидетелей Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова по делу о закупках угля в Донбассе. Он должен был состояться 19 мая."Получил сегодня из СМИ информацию, о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", - написал Турчинов в своем Telegram-канале.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию экс-президента Петра Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.СБУ в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790122034.html
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790603525.html
украина
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149530/46/1495304655_0:0:2580:1935_1920x0_80_0_0_d1fb5e78f19ea1b213a84c308f0fc913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, арсений яценюк, виктор медведчук, украина, служба безопасности украины, донбасс, петр порошенко, луганская народная республика, александр турчинов
14:08 25.05.2022
 
Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ

Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ и отметил, что находится на передовой

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкАлександр Турчинов
Александр Турчинов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Александр Турчинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александр Турчинов назвал политическим пиаром Службы безопасности Украины вызов его на допрос в качестве свидетеля, отметив, что находится на фронте.
Ранее СБУ вызывала на допрос в качестве свидетелей Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова по делу о закупках угля в Донбассе. Он должен был состояться 19 мая.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 12:06
Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ
"Получил сегодня из СМИ информацию, о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", - написал Турчинов в своем Telegram-канале.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию экс-президента Петра Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.
СБУ в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 13:07
Экс-депутат Рады заявил об активной внутриполитической борьбе на Украине
 
В миреАрсений ЯценюкВиктор МедведчукУкраинаСлужба безопасности УкраиныДонбассПетр ПорошенкоЛуганская Народная РеспубликаАлександр Турчинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала