Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ
Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ и отметил, что находится на передовой
Александр Турчинов. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александр Турчинов назвал политическим пиаром Службы безопасности Украины вызов его на допрос в качестве свидетеля, отметив, что находится на фронте.
Ранее СБУ вызывала на допрос в качестве свидетелей Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова по делу о закупках угля в Донбассе. Он должен был состояться 19 мая.
"Получил сегодня из СМИ информацию, о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", - написал Турчинов в своем Telegram-канале.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию экс-президента Петра Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.
СБУ в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.