https://ria.ru/20220525/turchinov-1790616112.html

Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ

Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ - РИА Новости, 25.05.2022

Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александр Турчинов назвал политическим пиаром Службы безопасности Украины вызов его на РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:08

2022-05-25T14:08

2022-05-25T14:08

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арсений яценюк

виктор медведчук

украина

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александр Турчинов назвал политическим пиаром Службы безопасности Украины вызов его на допрос в качестве свидетеля, отметив, что находится на фронте.Ранее СБУ вызывала на допрос в качестве свидетелей Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова по делу о закупках угля в Донбассе. Он должен был состояться 19 мая."Получил сегодня из СМИ информацию, о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", - написал Турчинов в своем Telegram-канале.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию экс-президента Петра Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.СБУ в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790122034.html

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790603525.html

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в мире, арсений яценюк, виктор медведчук, украина, служба безопасности украины, донбасс, петр порошенко, луганская народная республика, александр турчинов