https://ria.ru/20220525/tsentr-1790698731.html

Многофункциональный детский центр создадут при Музее Победы в Жукове

Многофункциональный детский центр создадут при Музее Победы в Жукове - РИА Новости, 25.05.2022

Многофункциональный детский центр создадут при Музее Победы в Жукове

Многофункциональный детский центр планируется создать при филиале Музея Победы в Калужской области – Музее Жукова, он будет доступен для детей из всех регионов... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:21

2022-05-25T18:21

2022-05-25T19:17

музейные маршруты россии - 2022

калужская область

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

музей победы

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ЖУКОВ (Калужская область), 25 мая – РИА Новости. Многофункциональный детский центр планируется создать при филиале Музея Победы в Калужской области – Музее Жукова, он будет доступен для детей из всех регионов РФ, сообщили министр культуры РФ Ольга Любимова и директор Музея Победы Александр Школьник."У наших коллег из Музея Победы, чьим новым филиалом является филиал в городе Жукове, возникла идея создания некоего детского центра – площадки, где местные ребята смогут на постоянной основе заниматься в кружках, куда можно будет приезжать из самых разных регионов на просветительские беседы, которые будут здесь проходить. На базе Музея Жукова будет создан филиал Центра детского творчества и патриотического воспитания", – сказала Любимова в ходе посещения мемориального комплекса "Родина Маршала Г.К. Жукова". По словам министра, в музее уже есть зал, где можно проводить встречи, и мультимедийное оснащение, а также возможность смотреть документальное кино. Кроме того, после смены экспозиции в калужском филиале Музея Победы, которая обновилась к 125-летию со дня рождения Жукова в декабре 2021 года, интерес как молодежи, так и старшего поколения возрос."Важно, что позитивные оценки звучат со стороны старшего поколения и жителей города Жуков, которым нравится эта экспозиция и которые рады изменениям музея", — отметила она.Отдельно Любимова подчеркнула, что в музей приезжают дети со всей Калужской области, а также из других регионов. "В России есть масса школ, носящих имя нашего выдающегося полководца, и хочется, чтобы эти дети также имели возможность приехать", – объяснила она."Интерактивные форматы посещения экспозиций пользуются большой популярностью у юных посетителей и дают большой образовательный эффект. Поэтому филиал Музея Победы будет включён в программу культурно-познавательных поездок для школьников в рамках нацпроекта "Культура"", - отметила Ольга Любимова.В свою очередь директор учреждения Александр Школьник отметил, что за закончившийся учебный год филиал посетило более 200 тысяч школьников. Музей будет вписан в проект "Культура для школьников" и будет доступен по "Пушкинской карте"."Мы стараемся так выстроить общение с ними, чтобы им было интересно. Старые форматы экскурсий уходят в прошлое, и сейчас мы переориентируемся на формат различных квестов, квизов, других современных форм взаимодействия с подрастающим поколением. Они лучше и легче "заходят" в души и сердца наших ребятишек, интерактивные программы позволяют лучше усваивать знания и дарят больше ярких впечатлений", – рассказал он.По его словам, в Жукове музей планирует внедрить свой опыт в области интерактивного просветительского общения с детьми и уже разработанный ряд квестов. Кроме того, в планах развития филиала – открытие современного выставочного зала и создание экспозиции, посвященной истории малой родины Маршала, разработка новых туристических маршрутов и программ пребывания детей и подростков из всех субъектов РФ."Также есть задумки сделать летний клуб для местных ребят — здесь живет около семи тысяч школьников, которые могли бы его посещать. Есть планы, чтобы все школы, имеющие имя Жукова, могли здесь появляться, а музей Жукова стал центром притяжения для всех, кто чтит память о нем", — поделился планами Школьник."А мы постараемся, чтобы этих гостей было как можно больше", — заключила министр.

https://ria.ru/20220422/videoroliki-1784900230.html

https://ria.ru/20220413/muzei-1783424032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, музей победы