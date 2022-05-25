В Третьяковке — оттепель: что показывают на выставке Захарова и Соколовой

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. В Третьяковской галерее открылась выставка двух знаковых мастеров периода оттепели — графика Гурия Захарова и скульптора Татьяны Соколовой̆. Проект идейно продолжает цикл, посвященный художникам XX века. "Если первая половина прошлого столетия – это уже классика, то творчество второй мы сейчас только переосмысливаем и вспоминаем выдающихся мастеров этого периода", – говорит куратор выставки Елена Бушуева.Гурий Захаров и Татьяна Соколова — семейная пара. Поэтому и выставка называется "Вдвоем". Они познакомились в годы учебы в Московском высшем художественном училище (бывшем Строгановском) и провели всю жизнь вместе. Не помешал паре даже тот факт, что Татьяна была дочерью генерала, а Гурий – из рабочего класса, сын сапожника.Повседневная жизнь собственной семьи стала одной из главных тем в творчестве художников. Татьяна Соколова любила изображать дочь, друзей и знакомых, остроумно подчеркивая детали. Создание выразительных образов "русских амазонок" в их будничной семейной жизни – ее главный вклад в отечественное искусство.Гурий Захаров воспевал красоту московских улиц, деревенские будни села Любец во Владимирской области, где у них был дом, виды русского Севера – там семья много путешествовала.Скульптуры Татьяны Соколовой кому-то напомнят фигурки из бабушкиного шкафа. А керосиновая лампа с гравюр Гурия Захарова, возможно, сохранилась у кого-то на даче. Да, и сами работы мастера многие вспомнят – оттиски его линогравюр делались большими тиражами и в советское время могли быть в каждом доме. Как отметила куратор, это тот случай, когда произведения известны даже больше, чем имя автора.В 60-80-е годы творческий тандем был хорошо известен не только в профессиональных кругах. Произведения мастеров охотно приобретали музеи, их выставки проходили на самых престижных площадках. Татьяна Соколова – автор ряда монументальных работ: она оформляла фасад дома пионеров на Воробьевых горах, библиотеки имени Карла Маркса в Ашхабаде, санатория "Белый пароход" в киргизском Иссык-Куле.Художники творили в духе времени, которому была характерна понятность форм и линий, выбирая простые до аскетичности художественные средства. Соколова использовала в работе металл, но чаще обращалась к общедоступным материалам – глине и дереву. Правда, с последним были сложности: чтобы достать со дна реки иссиня-черный мореный дуб, требовалась помощь мужа. Сам Захаров делал оттиски на линолеуме.На выставку создатели советуют приходить всей семьей – кто-то сможет познакомиться с жизненным укладом бабушек и дедушек, а те, кто постарше – прочувствовать счастливые моменты недавнего прошлого.Выставка в Государственной Третьяковской галерее продлится до 18 сентября
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. В Третьяковской галерее открылась выставка двух знаковых мастеров периода оттепели — графика Гурия Захарова и скульптора Татьяны Соколовой̆. Проект идейно продолжает цикл, посвященный художникам XX века.
"Если первая половина прошлого столетия – это уже классика, то творчество второй мы сейчас только переосмысливаем и вспоминаем выдающихся мастеров этого периода", – говорит куратор выставки Елена Бушуева.
Гурий Захаров и Татьяна Соколова — семейная пара. Поэтому и выставка называется "Вдвоем". Они познакомились в годы учебы в Московском высшем художественном училище (бывшем Строгановском) и провели всю жизнь вместе. Не помешал паре даже тот факт, что Татьяна была дочерью генерала, а Гурий – из рабочего класса, сын сапожника.
Повседневная жизнь собственной семьи стала одной из главных тем в творчестве художников. Татьяна Соколова любила изображать дочь, друзей и знакомых, остроумно подчеркивая детали. Создание выразительных образов "русских амазонок" в их будничной семейной жизни – ее главный вклад в отечественное искусство.
Гурий Захаров воспевал красоту московских улиц, деревенские будни села Любец во Владимирской области, где у них был дом, виды русского Севера – там семья много путешествовала.
"Это выставка о нас обо всех, – делится Елена Бушуева. – О том, какими мы были, каким был наш город и наша страна в недалеком прошлом. Работы доставят не только эстетическое наслаждение, но и вызовут эмоциональное сопереживание: каких-то зданий с гравюр Захарова уже нет, кто-то гулял в тех же местах в районе Таганки, где они жили".
Скульптуры Татьяны Соколовой кому-то напомнят фигурки из бабушкиного шкафа. А керосиновая лампа с гравюр Гурия Захарова, возможно, сохранилась у кого-то на даче. Да, и сами работы мастера многие вспомнят – оттиски его линогравюр делались большими тиражами и в советское время могли быть в каждом доме. Как отметила куратор, это тот случай, когда произведения известны даже больше, чем имя автора.
В 60-80-е годы творческий тандем был хорошо известен не только в профессиональных кругах. Произведения мастеров охотно приобретали музеи, их выставки проходили на самых престижных площадках. Татьяна Соколова – автор ряда монументальных работ: она оформляла фасад дома пионеров на Воробьевых горах, библиотеки имени Карла Маркса в Ашхабаде, санатория "Белый пароход" в киргизском Иссык-Куле.
Художники творили в духе времени, которому была характерна понятность форм и линий, выбирая простые до аскетичности художественные средства. Соколова использовала в работе металл, но чаще обращалась к общедоступным материалам – глине и дереву. Правда, с последним были сложности: чтобы достать со дна реки иссиня-черный мореный дуб, требовалась помощь мужа. Сам Захаров делал оттиски на линолеуме.
"Этот материал для изготовления оттисков появился в XX веке,– объясняет куратор. – Он пришел на смену дереву, которое имело свою структуру – естественный рисунок среза учитывался в работе. Линолеум, с одной стороны, давал свободу – линии могли идти в любом направлении, но с другой, создавал определенную стилистику оттиска – сами линии были шире".
На выставку создатели советуют приходить всей семьей – кто-то сможет познакомиться с жизненным укладом бабушек и дедушек, а те, кто постарше – прочувствовать счастливые моменты недавнего прошлого.
Выставка в Государственной Третьяковской галерее продлится до 18 сентября
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.