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В Третьяковке — оттепель: что показывают на выставке Захарова и Соколовой - РИА Новости, 25.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220525/tretyakovka-1790599663.html
В Третьяковке — оттепель: что показывают на выставке Захарова и Соколовой
В Третьяковке — оттепель: что показывают на выставке Захарова и Соколовой - РИА Новости, 25.05.2022
В Третьяковке — оттепель: что показывают на выставке Захарова и Соколовой
В Третьяковской галерее открылась выставка двух знаковых мастеров периода оттепели — графика Гурия Захарова и скульптора Татьяны Соколовой̆. Проект идейно... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:47
2022-05-25T14:17
культура
третьяковская галерея
выставки
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. В Третьяковской галерее открылась выставка двух знаковых мастеров периода оттепели — графика Гурия Захарова и скульптора Татьяны Соколовой̆. Проект идейно продолжает цикл, посвященный художникам XX века. "Если первая половина прошлого столетия – это уже классика, то творчество второй мы сейчас только переосмысливаем и вспоминаем выдающихся мастеров этого периода", – говорит куратор выставки Елена Бушуева.Гурий Захаров и Татьяна Соколова — семейная пара. Поэтому и выставка называется "Вдвоем". Они познакомились в годы учебы в Московском высшем художественном училище (бывшем Строгановском) и провели всю жизнь вместе. Не помешал паре даже тот факт, что Татьяна была дочерью генерала, а Гурий – из рабочего класса, сын сапожника.Повседневная жизнь собственной семьи стала одной из главных тем в творчестве художников. Татьяна Соколова любила изображать дочь, друзей и знакомых, остроумно подчеркивая детали. Создание выразительных образов "русских амазонок" в их будничной семейной жизни – ее главный вклад в отечественное искусство.Гурий Захаров воспевал красоту московских улиц, деревенские будни села Любец во Владимирской области, где у них был дом, виды русского Севера – там семья много путешествовала.Скульптуры Татьяны Соколовой кому-то напомнят фигурки из бабушкиного шкафа. А керосиновая лампа с гравюр Гурия Захарова, возможно, сохранилась у кого-то на даче. Да, и сами работы мастера многие вспомнят – оттиски его линогравюр делались большими тиражами и в советское время могли быть в каждом доме. Как отметила куратор, это тот случай, когда произведения известны даже больше, чем имя автора.В 60-80-е годы творческий тандем был хорошо известен не только в профессиональных кругах. Произведения мастеров охотно приобретали музеи, их выставки проходили на самых престижных площадках. Татьяна Соколова – автор ряда монументальных работ: она оформляла фасад дома пионеров на Воробьевых горах, библиотеки имени Карла Маркса в Ашхабаде, санатория "Белый пароход" в киргизском Иссык-Куле.Художники творили в духе времени, которому была характерна понятность форм и линий, выбирая простые до аскетичности художественные средства. Соколова использовала в работе металл, но чаще обращалась к общедоступным материалам – глине и дереву. Правда, с последним были сложности: чтобы достать со дна реки иссиня-черный мореный дуб, требовалась помощь мужа. Сам Захаров делал оттиски на линолеуме.На выставку создатели советуют приходить всей семьей – кто-то сможет познакомиться с жизненным укладом бабушек и дедушек, а те, кто постарше – прочувствовать счастливые моменты недавнего прошлого.Выставка в Государственной Третьяковской галерее продлится до 18 сентября
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2022
Алина Кравцова
Алина Кравцова
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РИА Новости
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РИА Новости
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96
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третьяковская галерея, выставки
13:47 25.05.2022 (обновлено: 14:17 25.05.2022)
 

В Третьяковке — оттепель: что показывают на выставке Захарова и Соколовой

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваВыставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал
Выставка Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. В Третьяковской галерее открылась выставка двух знаковых мастеров периода оттепели — графика Гурия Захарова и скульптора Татьяны Соколовой̆. Проект идейно продолжает цикл, посвященный художникам XX века.
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в Государственной Третьяковской галерее

Выставка Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал
1 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в Государственной Третьяковской галерее

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Посетительница на выставке "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в здании Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу

Выставка Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал
2 из 3

Посетительница на выставке "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в здании Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

Выставка Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал
3 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в Государственной Третьяковской галерее

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
2 из 3

Посетительница на выставке "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в здании Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
3 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
"Если первая половина прошлого столетия – это уже классика, то творчество второй мы сейчас только переосмысливаем и вспоминаем выдающихся мастеров этого периода", – говорит куратор выставки Елена Бушуева.
Гурий Захаров и Татьяна Соколова — семейная пара. Поэтому и выставка называется "Вдвоем". Они познакомились в годы учебы в Московском высшем художественном училище (бывшем Строгановском) и провели всю жизнь вместе. Не помешал паре даже тот факт, что Татьяна была дочерью генерала, а Гурий – из рабочего класса, сын сапожника.
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Из личного архива Натальи Захаровой

Гурий Захаров с женой и дочерью

Татьяна Соколова  и Гурий Захаров с дочерью. Зима 1958
1 из 3

Гурий Захаров с женой и дочерью

© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Из личного архива Натальи Захаровой
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Из личного архива Натальи ЗахаровойТатьяна Соколова за работой в мастерской во Владыкино. Начало 1960-х
Татьяна Соколова за работой в мастерской во Владыкино. Начало 1960-х
2 из 3
Татьяна Соколова за работой в мастерской во Владыкино. Начало 1960-х
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Из личного архива Натальи Захаровой
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Виктор ВеликжанинГурий Захаров в мастерской на Масловке. Первая половина 1980-х
Гурий Захаров в мастерской на Масловке. Первая половина 1980-х
3 из 3
Гурий Захаров в мастерской на Масловке. Первая половина 1980-х
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Виктор Великжанин
1 из 3

Гурий Захаров с женой и дочерью

© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Из личного архива Натальи Захаровой
2 из 3
Татьяна Соколова за работой в мастерской во Владыкино. Начало 1960-х
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Из личного архива Натальи Захаровой
3 из 3
Гурий Захаров в мастерской на Масловке. Первая половина 1980-х
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Виктор Великжанин
Повседневная жизнь собственной семьи стала одной из главных тем в творчестве художников. Татьяна Соколова любила изображать дочь, друзей и знакомых, остроумно подчеркивая детали. Создание выразительных образов "русских амазонок" в их будничной семейной жизни – ее главный вклад в отечественное искусство.
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в здании Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу

Выставка Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал
1 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в здании Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Экспонаты на выставке "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в Государственной Третьяковской галерее

Выставка Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал
2 из 3

Экспонаты на выставке "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в Государственной Третьяковской галерее

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

Выставка Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал
3 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в здании Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
2 из 3

Экспонаты на выставке "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в Государственной Третьяковской галерее

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
3 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Гурий Захаров воспевал красоту московских улиц, деревенские будни села Любец во Владимирской области, где у них был дом, виды русского Севера – там семья много путешествовала.

"Это выставка о нас обо всех, – делится Елена Бушуева. – О том, какими мы были, каким был наш город и наша страна в недалеком прошлом. Работы доставят не только эстетическое наслаждение, но и вызовут эмоциональное сопереживание: каких-то зданий с гравюр Захарова уже нет, кто-то гулял в тех же местах в районе Таганки, где они жили".

Скульптуры Татьяны Соколовой кому-то напомнят фигурки из бабушкиного шкафа. А керосиновая лампа с гравюр Гурия Захарова, возможно, сохранилась у кого-то на даче. Да, и сами работы мастера многие вспомнят – оттиски его линогравюр делались большими тиражами и в советское время могли быть в каждом доме. Как отметила куратор, это тот случай, когда произведения известны даже больше, чем имя автора.
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в Государственной Третьяковской галерее

Выставка Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал
1 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в Государственной Третьяковской галерее

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Посетительница на выставке "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

Выставка Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал
2 из 3

Посетительница на выставке "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

Выставка Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал
3 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем" в Государственной Третьяковской галерее

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
2 из 3

Посетительница на выставке "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
3 из 3

Выставка "Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоем"

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
В 60-80-е годы творческий тандем был хорошо известен не только в профессиональных кругах. Произведения мастеров охотно приобретали музеи, их выставки проходили на самых престижных площадках. Татьяна Соколова – автор ряда монументальных работ: она оформляла фасад дома пионеров на Воробьевых горах, библиотеки имени Карла Маркса в Ашхабаде, санатория "Белый пароход" в киргизском Иссык-Куле.
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Виктор ВеликжанинТатьяна Соколова в мастерской на Масловке. 1982
Татьяна Соколова в мастерской на Масловке. 1982
1 из 2
Татьяна Соколова в мастерской на Масловке. 1982
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Виктор Великжанин
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Из личного архива Ивана ГолицынаДрузья. Илларион Голицын и Гурий Захаров. 1955
Друзья. Илларион Голицын и Гурий Захаров. 1955
2 из 2
Друзья. Илларион Голицын и Гурий Захаров. 1955
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Из личного архива Ивана Голицына
1 из 2
Татьяна Соколова в мастерской на Масловке. 1982
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Виктор Великжанин
2 из 2
Друзья. Илларион Голицын и Гурий Захаров. 1955
© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи/Из личного архива Ивана Голицына
Художники творили в духе времени, которому была характерна понятность форм и линий, выбирая простые до аскетичности художественные средства. Соколова использовала в работе металл, но чаще обращалась к общедоступным материалам – глине и дереву. Правда, с последним были сложности: чтобы достать со дна реки иссиня-черный мореный дуб, требовалась помощь мужа. Сам Захаров делал оттиски на линолеуме.
"Этот материал для изготовления оттисков появился в XX веке,– объясняет куратор. – Он пришел на смену дереву, которое имело свою структуру – естественный рисунок среза учитывался в работе. Линолеум, с одной стороны, давал свободу – линии могли идти в любом направлении, но с другой, создавал определенную стилистику оттиска – сами­ линии были шире".
На выставку создатели советуют приходить всей семьей – кто-то сможет познакомиться с жизненным укладом бабушек и дедушек, а те, кто постарше – прочувствовать счастливые моменты недавнего прошлого.
Выставка в Государственной Третьяковской галерее продлится до 18 сентября
Посетитель у работы Г. Семирадского Танец среди мечей (1881) на выставке Генрих Семирадский. По примеру богов в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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