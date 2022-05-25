https://ria.ru/20220525/tretyakovka-1790599663.html

В Третьяковке — оттепель: что показывают на выставке Захарова и Соколовой

В Третьяковке — оттепель: что показывают на выставке Захарова и Соколовой - РИА Новости, 25.05.2022

В Третьяковке — оттепель: что показывают на выставке Захарова и Соколовой

В Третьяковской галерее открылась выставка двух знаковых мастеров периода оттепели — графика Гурия Захарова и скульптора Татьяны Соколовой̆. Проект идейно... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:47

2022-05-25T13:47

2022-05-25T14:17

культура

третьяковская галерея

выставки

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. В Третьяковской галерее открылась выставка двух знаковых мастеров периода оттепели — графика Гурия Захарова и скульптора Татьяны Соколовой̆. Проект идейно продолжает цикл, посвященный художникам XX века. "Если первая половина прошлого столетия – это уже классика, то творчество второй мы сейчас только переосмысливаем и вспоминаем выдающихся мастеров этого периода", – говорит куратор выставки Елена Бушуева.Гурий Захаров и Татьяна Соколова — семейная пара. Поэтому и выставка называется "Вдвоем". Они познакомились в годы учебы в Московском высшем художественном училище (бывшем Строгановском) и провели всю жизнь вместе. Не помешал паре даже тот факт, что Татьяна была дочерью генерала, а Гурий – из рабочего класса, сын сапожника.Повседневная жизнь собственной семьи стала одной из главных тем в творчестве художников. Татьяна Соколова любила изображать дочь, друзей и знакомых, остроумно подчеркивая детали. Создание выразительных образов "русских амазонок" в их будничной семейной жизни – ее главный вклад в отечественное искусство.Гурий Захаров воспевал красоту московских улиц, деревенские будни села Любец во Владимирской области, где у них был дом, виды русского Севера – там семья много путешествовала.Скульптуры Татьяны Соколовой кому-то напомнят фигурки из бабушкиного шкафа. А керосиновая лампа с гравюр Гурия Захарова, возможно, сохранилась у кого-то на даче. Да, и сами работы мастера многие вспомнят – оттиски его линогравюр делались большими тиражами и в советское время могли быть в каждом доме. Как отметила куратор, это тот случай, когда произведения известны даже больше, чем имя автора.В 60-80-е годы творческий тандем был хорошо известен не только в профессиональных кругах. Произведения мастеров охотно приобретали музеи, их выставки проходили на самых престижных площадках. Татьяна Соколова – автор ряда монументальных работ: она оформляла фасад дома пионеров на Воробьевых горах, библиотеки имени Карла Маркса в Ашхабаде, санатория "Белый пароход" в киргизском Иссык-Куле.Художники творили в духе времени, которому была характерна понятность форм и линий, выбирая простые до аскетичности художественные средства. Соколова использовала в работе металл, но чаще обращалась к общедоступным материалам – глине и дереву. Правда, с последним были сложности: чтобы достать со дна реки иссиня-черный мореный дуб, требовалась помощь мужа. Сам Захаров делал оттиски на линолеуме.На выставку создатели советуют приходить всей семьей – кто-то сможет познакомиться с жизненным укладом бабушек и дедушек, а те, кто постарше – прочувствовать счастливые моменты недавнего прошлого.Выставка в Государственной Третьяковской галерее продлится до 18 сентября

https://ria.ru/20220429/tretyakovka-1785978002.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

третьяковская галерея, выставки