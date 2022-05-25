https://ria.ru/20220525/tranzit-1790718065.html

"Нафтогаз" заявил, что "Газпром" не полностью заплатил за транзит в июне

"Нафтогаз" заявил, что "Газпром" не полностью заплатил за транзит в июне - РИА Новости, 25.05.2022

"Нафтогаз" заявил, что "Газпром" не полностью заплатил за транзит в июне

"Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в июне, сообщил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:31

2022-05-25T19:31

2022-05-25T19:31

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в июне, сообщил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко."Не весь объем", - цитирует агентство Рейтер слова Витренко, прокомментировавшего вопрос об оплате "Газпромом" транзита.Дальнейших деталей глава "Нафтогаза" не предоставил. Однако со ссылкой на источники в энергоотрасли Украины сообщается, что "Газпром" исключил из оплаты прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка".Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.Ранее в мае Витренко также заявлял, что в "Нафтогаза" считают, что у компании начинается спор с "Газпромом" по поводу платежей за транзит газа. Вероятно, вопрос будет решаться в арбитраже, говорил он.

https://ria.ru/20220525/gaz-1790702338.html

https://ria.ru/20220525/zavisimost-1790579071.html

https://ria.ru/20220524/germaniya-1790401343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, европа, нафтогаз украины, газпром, природный газ, в мире, россия